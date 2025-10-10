WorldSSP | Estoril, Superpole: Öncü ci prova, doppietta Evan Bros

Tenta il tutto per tutto Can Öncü nella Superpole del WorldSSP. Il pilota turco guida la doppietta di Evan Bros davanti al compagno di squadra Alberto Surra, mentre Valentin Debise chiude la prima fila. Più indietro il leader del campionato Stefano Manzi, solo 13° nel pomeriggio di Estoril.

Öncü, che giro! Sorpresa De Rosa e QJMOTOR

Can Öncü ha fatto segnare un giro strepitoso nel WorldSSP: 1:39.608 per il turco, che farà tutto il possibile nelle due gare di questo weekend per portare la lotta iridata almeno fino a Jerez de la Frontera. Il pilota Evan Bros ha fatto meglio del compagno di squadra Alberto Surra: il piemontese, sostituto del titolare Aldi Mahendra, continua a stupire in sella alla Yamaha R9. Nonostante paghi quasi tre decimi rispetto al poleman, Surra è 2° in classifica e partirà dal centro della prima fila in Gara 1. Terza posizione per un ritrovato Valentin Debise: il francese, vincitore in Gara 1 ad Aragón, continua il suo ottimo periodo di forma con la Ducati del team Renzi Corse.

La vera sorpresa del pomeriggio portoghese è Raffaele De Rosa: il pilota campano, da due anni con QJMOTOR, ha finalmente raccolto i primi frutti. De Rosa aprirà la seconda fila dopo una splendida 4ª posizione in Superpole, di gran lunga il miglior risultato per il costruttore cinese. Il #3 si è messo alle spalle Marcel Schroetter e Lucas Mahias, che completano la seconda fila dello schieramento.

Caricasulo in top 10: Manzi, che succede?

Settima posizione per un'altra Ducati, quella di Feel Racing, con Philipp Oettl: il tedesco, fresco di rinnovo per il 2026, è 7° davanti ai pari-marca Ornej Vostatek e Federico Caricasulo, che chiude la terza fila col 9° posto nonostante una caduta indolore negli ultimi minuti del turno. Decima posizione per Tom Booth-Amos sulla Triumph, con il costruttore inglese che piazza Oliver Bayliss al 12° posto. È solo 13° Stefano Manzi: il leader del campionato sembra faticare nel tortuoso tracciato di Estoril, non riuscendo a centrare un tempo buono per scalare la classifica. Rimangono dei dubbi sul #62 per domani, dove comunque avrà l'opportunità di rimontare e rivedere la sua posizione in griglia per Gara 2 di domenica.

WorldSSP | Estoril: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

