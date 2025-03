F1 | GP Australia, qualifiche: McLaren, prima fila da urlo a Melbourne

Tutti ci aspettavamo la McLaren là davanti al termine delle qualifiche in Australia, e i piloti di Andrea Stella non hanno tradito le aspettative. Certo, è solo la prima uscita stagionale della F1 e siamo solo al sabato, ma le vetture di Woking hanno lanciato un chiaro segnale agli avversari. Pole position, prima fila e passo migliore: le premesse per un primo GP del 2025 da dominatori ci sono tutte.

Lando in pole dopo il giro cancellato

A prendersi la pole position a Melbourne è stato un Lando Norris che, nonostante tutto, non ha vissuto una qualifica, e una Q3 in particolare, così facile. Il pilota di Bristol ha portato la sua McLaren davanti a tutti in Q1 e Q2, quando comunque non aveva spinto al massimo, forte di un vantaggio importante. Nell’ultima frazione di qualifica, poi, si è trovato a dover spingere tanto sin da subito, e sembrava che i fantasmi del 2024 avessero iniziato a farsi vedere di nuovo.

Il primo giro veloce, infatti, gli è stato cancellato per aver ecceduto i track limits in curva 4. Intendiamoci, questione come sempre di centimetri, che poco spostano nella prestazione assoluta, anzi. Molto probabilmente in quel frangente Lando ha in realtà perso qualche decimo, ma, si sa, i sensori non perdonano. E allora l’inglese ha dovuto tirare fuori il massimo nell’ultimo giro disponibile, e lo ha fatto andando a stampare il tempo di 1:15.096 e staccando per 84 millesimi il team mate Piastri. Come lui stesso ha sottolineato una volta sceso dalla vettura, non poteva esserci modo migliore per iniziare una stagione F1 che, per forza di cose, lo deve vedere tra i protagonisti assoluti.

Oscar vuole il colpaccio in casa, ma resta l’incognita della pioggia

Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, Andrea Stella, il team principal del team inglese che a fine sessione ha voluto fare i complimenti a tutti gli uomini di Woking.

La forza della macchina è stata sorprendente, soprattutto perché non ci aspettavamo di essere così dominanti su questo tipo di pista. Devo ringraziare e fare i complimenti alle donne e agli uomini McLaren qui e in fabbrica. Sappiamo però che ci sono tante vetture in lotta per la vittoria.

In prima fila scatterà anche la McLaren #81, quella del padrone di casa Oscar Piastri. L’australiano, nato a pochi chilometri dall’Albert Park, ha anch’egli commesso un errore nel primo tentativo, questa volta nel T3, che lo aveva relegato in fondo alla top ten. Nel finale, poi, il suo giro è stato pressoché perfetto, consentendogli di andarsi a posizionare accanto al team mate. Non pienamente soddisfatto, chiaro, ma Oscar domani ha tante possibilità di giocarsi la vittoria.

Sono tanti i fattori, però, che potrebbero arrivare a sparigliare le carte, e tra questi c’è sicuramente la pioggia, prevista ormai da giorni. Da capire quanto queste previsioni abbiano influenzato le prestazioni dei team rivali (leggi Ferrari), e quali effetti l’arrivo dell’acqua potrebbe avere sui due piloti papaya, mai irresistibili in queste condizioni. Al momento, però, sono loro i favoriti assoluti per la vittoria, e la doppietta finale potrebbe non essere così distante, visto il passo gara mostrato nelle prove libere.

Nicola Saglia