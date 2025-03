F1 | GP Australia, qualifiche: pole position per Norris, delusione Ferrari

E' di Lando Norris la pole position del GP Australia, prova di apertura della stagione 2025 del Mondiale di Formula 1. L'inglese della McLaren ha fermato il cronometro sul tempo di 1:15.096 precedendo di soli 86 millesimi il compagno di squadra e idolo di casa Oscar Piastri.

DOMINIO PAPAYA

Sarà, quindi, una prima fila tutta a tinte papaya quella che, domani, aprirà il GP Australia sul circuito di Melbourne. Dopo aver concesso qualche speranza nel corso del Q1 e del Q2, le due vetture di Woking una volta avuto l'accesso al Q3 hanno immediatamente fatto la voce grossa monopolizzando, come detto, le prime due posizioni della griglia di partenza. Ad aggiudicarsi questo primo round è stato Lando Norris, con l'inglese bravissimo a non sbagliare nulla nel suo unico tentativo, dopo che il primo gli era stato cancellato per un track limits in curva 4. Alle sue spalle ci ha provato fino all'ultimo Oscar Piastri che, galvanizzato dal numerosissimo pubblico australiano, si è dovuto accontentare della seconda piazza.

BENE MAX, STRAORDINARI ALBON E TSUNODA

Dietro alle imprendibili McLaren, la seconda fila è aperta dal Campione del Mondo in carica Max Verstappen che, a dispetto delle voci della vigilia che vedevano una Red Bull in difficoltà, è riuscito a ribaltare un venerdì terribile conquistando la P3 seppur a 0.385 dai primi due. Dietro l'olandese anche George Russell (4°) ha ribaltato quelli che erano i verdetti delle prime libere chiudendo a meno di mezzo secondo dalla vetta, seguito dalle due sorprese di giornata, Alexander Albon e Yuki Tsunoda che hanno chiuso il loro sabato rispettivamente in P5 e in P6 davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

DELUSIONE FERRARI

E sono proprio le due Rosse la delusione di giornata, almeno ciò che concerne i top team, con il monegasco in P7 e l'anglo-caraibico in P8, naufragati nel corso del Q3 dopo i primi due stint di qualifica dove, soprattutto il #16 era sembrato poter occupare le prime posizioni. Chiudono la Top 10 l'altra Williams di Carlos Sainz (9°) e l'Alpine di Pierre Gasly.

FUORI ANTONELLI E LAWSON

Poco fuori dai primi dieci ha ben figurato il rookie Isaac Hadjar (11°) che, alla sua prima qualifica in carriera, è riuscito a mettersi dietro le due Aston Martin di Fernando Alonso (12°) e Lance Stroll (13°), Jack Doohan (14°) e Gabriel Bortoleto (15°), con quest'ultimo che nel finale di Q2 ha, di fatto, eliminato il nostro Andrea Kimi Antonelli, solo in P16 con la sua Mercedes. Chi non ha sorriso come il nostro portacolori è stato Liam Lawson, solo 18°, dietro Nico Hulkenberg (17°) e seguito dalle due Haas di Esteban Ocon (19°) e Oliver Bearman (20°) che chiudono lo schieramento.

La griglia di partenza del GP Australia

Vincenzo Buonpane