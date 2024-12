WorldSBK | Pubblicate le entry list provvisorie per il 2025

Il WorldSBK prepara il suo 2025 pubblicando la entry list provvisoria. L’elenco conta 23 moto per altrettanti piloti, spartite tra le 6 case costruttrici impegnate nella serie. La prossima stagione vedrà al via 2 BMW, 8 Ducati, 1 Kawasaki, 2 Bimota, 4 Honda e 6 Yamaha. Per quanto riguarda il WorldSSP sono ben 32 i piloti iscritti, cinque dei quali iscritti al Challenge.

BMW e Ducati restano le attrici protagoniste

La BMW e la Ducati si sono spartite i due titoli mondiali di quest’anno e nel prossimo occuperanno quasi un terzo dello schieramento. Nessuna novità per la casa bavarese, se non il fatto che Toprak Razgatlioglu porterà il numero 1 del campione del mondo in carica. Alvaro Bautista tornerà al suo numero 19 sulla Panigale ufficiale di Aruba Racing, affiancato dal rookie of the year Nicolò Bulega. La casa di Borgo Panigale vedrà due V4R in più in pista. Barni Spark Racing passerà da uno a due piloti, promuovendo Yari Montella dalla Supersport al fianco del riconfermato Danilo Petrucci. Il team MGM Bonovo ha chiuso il rapporto con BMW e sarà al via con una Ducati per Scott Redding. Ryan Vickers sarà l’unico pilota di Motocorsa e sostituirà Michael Ruben Rinaldi, il quale passerà al WorldSSP.

Kawasaki all'attacco anche con Bimota

Il 2024 per Kawasaki è stato di transizione, in attesa di costruire la sua strategia di contrattacco alle case europee. Il marchio di Akashi riesuma la gloriosa Bimota, con il team Provec che le schiererà ribattezzandosi per l’occasione “Bimota by KRT”. Invariata la lineup di piloti, composta da Alex Lowes e Axel Bassani. Kawasaki continuerà comunque a correre nel mondiale con la propria moto ed il proprio brand, affidandosi al Puccetti Racing. La struttura di Reggio Emilia passa dallo status di satellite a quello di team factory, ed eredita una delle ZX-10RR dismesse dalla Provec. Garrett Gerloff sarà il solo pilota del team.

Niente di nuovo sul fronte Honda e Yamaha

Le due major giapponesi mantengono invariate il numero di moto schierate in pista, con pochissime novità in fatto di squadre e piloti. In casa Yamaha si segnala l’uscita di scena di GMT94, il quale ha deciso di concentrare i propri sforzi nella Supersport, gestendo una delle nuovissime R9. A compensare l’assenza del team francese ci pensa Motoxracing, che aumenterà il numero di R1 da una a due. Tito Rabat è l’esperto del gruppo, Bahattin Sofuoglu è il secondo rookie che vedremo in azione. La formazione ufficiale Pata e la satellite GRT restano le stesse, con Jonathan Rea a fare da caposquadriglia. Nessuna novità per la Honda, che schiererà gli stessi piloti del 2024.

La entry list provvisoria del WorldSSP

Oltre al WorldSBK, Dorna ha pubblicato anche la entry list provvisoria del WorldSSP 2025, che conta ben 32 piloti iscritti. Facendo una rapida panoramica, cominciamo col notare l’assenza del campione del mondo 2024 Adrian Huertas, il quale passerà al mondiale Moto2. Il suo team Aruba proseguirà senza il sostegno ufficiale di Ducati, riprendendo il nome originale di Feel Racing. La squadra schiererà una sola Panigale V2 per Philipp Oettl, proveniente dalla Superbike. Dalla classe maggiore arriva anche Michael Ruben Rinaldi, che avrà una Yamaha affidata a GMT94. Numerosi sono gli innesti dalla Moto2, da Bo Bensneyder a Jaume Masia fino a Jeremy Alcoba, il quale rappresenterà Kawasaki. Dalla Moto3 arriva Filippo Farioli, che guiderà una MV Agusta F3 800.

Gli altri big della categoria ci sono tutti. Stefano Manzi resta in Yamaha dove approdano anche Can Oncu e resta Lucas Mahias. Oliver Bayliss lascia la Ducati per passare alla Triumph, sperando di avere un’annata tranquilla e senza infortuni. Marcel Schrotter e Glenn Van Straalen passano alla Ducati. Ana Carrasco non difenderà il mondiale femminile ma torna a sfidare i colleghi uomini su una Honda sostenuta dalla filiale francese. I cinesi di QJMOTOR raddoppiano l’impegno in pista, con Niki Tuuli ad affiancare il riconfermato Raffaele De Rosa.

