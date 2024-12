WorldSBK | Le pagelle di fine stagione, Pata Prometeon Yamaha: annata sottotono

Con la fine della stagione di WorldSBK il team Pata Prometeon Yamaha si piazza al quarto posto nella classifica a squadre, molto distante dalle posizioni di testa e con prestazioni ben sotto le aspettative rispetto agli anni precedenti.

Quarto posto in classifica ma nessuna vittoria per Pata Prometeon Yamaha: voto 7.5

Nel corso di una stagione che ha riservato parecchie sorprese a livello di risultati, a partire dal titolo di Razgatlioglu fino ad arrivare al debutto col botto di Bulega, i grandi assenti di quest'anno sono stati proprio i piloti del duo Pata Prometeon Yamaha. Dopo un inizio di campionato che sembrava voler riconfermare la competitività della moto giapponese, almeno per quanto riguarda il lato box di Andrea Locatelli, con la continuazione della stagione le cose non andate come previsto, vista la mancanza di risultati.

Il team Yamaha ha infatti chiuso il 2024 senza neanche una vittoria e con sole 5 Top 3 divise tra i due piloti, che hanno permesso alla squadra di accumulare un totale di 359 punti e il quarto posto nella classifica dei team, molto distanti quasi 100 lunghezze dal terzo classificato.

Un 2024 positivo ma peggiore rispetto all'anno scorso per Andrea Locatelli: voto 7.5

Annata senza infamia e senza lode per Andrea Locatelli, che nel corso della stagione 2024 è riuscito a tenere in alto le prestazioni del team, mantenendo costante il suo rendimento e concludendo quasi sempre all'interno della zona punti. Particolarmente rilevanti sono stati i due secondi posti consecutivi conquistati nel corso di Gara 1 e della Superpole Race del Gran Premio di Australia, che hanno dato avvio in modo splendido al campionato per il pilota italiano, e i due terzi posti portati a casa durante i weekend di Most e di Jerez.

Il numero #55 conclude la stagione con un settimo posto in classifica piloti e un totale di 232 punti, molti meno rispetto all'annata 2023, che aveva visto l'italiano chiudere con ben 327 punti e la quarta posizione nel mondiale,

Debutto in Yamaha senza scintille per Jonathan Rea: voto 6.5

Stagione decisamente più difficile per Jonathan Rea, che dopo la fine del suo periodo in casa Kawasaki nel 2023, ha lasciato il team con cui ha vinto tutto il possibile per approdare in Yamaha e cercare nuove sfide.

Il rischio preso non ha ancora mostrato i suoi frutti al sei volte campione del mondo, che nel corso del 2024 ha dovuto affrontare diverse sfide e attraversare momenti complicati a livello di risultati in pista. Dopo un inizio particolarmente sottotono, con zero punti conquistati nel corso delle prime cinque gare, le performance sembravano in procinto di risollevarsi, con due pole position fatte segnare ad Assen e il terzo posto nella gara di casa a Donington Park. La seconda parte di stagione è stata quindi caratterizzata da un miglioramento nei risultati, sebbene interrotta da un'infortunio al pollice destro, che hanno portato il pilota inglese a concludere con 13esimo posto in classifica, dieci posizioni più in basso rispetto al terzo posto del 2023, avendo portato a casa un totale di soli 127, rispetto ai 368 dello scorso anno.

Line Up confermata per il 2025

Il team giapponese ha deciso di continuare ad avere fiducia nel duo Rea-Locatelli, che prenderanno parte alla stagione 2025 sempre in sella alle moto del team Pata Prometeon Yamaha. L'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di tornare ad occupare le posizioni alte della classifica, ritrovando la competitività che è sembrata mancare nel corso del 2024.

