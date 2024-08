WorldSSP | Portimão, Superpole: Adrián Huertas riparte dalla pole, dietro grande Italia

Adrián Huertas continua ad avere il WorldSSP in mano. Il 1:43.352 vale al pilota Aruba.it Racing - Ducati la quarta Superpole in un 2024 che lo vede sempre più come vero mattatore. Dietro allo spagnolo ci sono ben tre italiani: i “soliti” Yari Montella e Stefano Manzi chiudono la prima fila.

Ancora Huertas! Montella ancora beffato

Continua il dicotomia che sta animando la stagione 2024 del WorldSSP: Adrián Huertas contro Yari Montella, Ducati contro Ducati, Auba.it Racing contro Barni Spark Racing Team. Ancora una volta è lo spagnolo ad avere la meglio, perlomeno sul giro secco. Sono 240 i millesimi che separano i primi due della classe, fenomenali anche sulle colline dell'Algarve. Huertas è imprendibile almeno nei primi tre settori della pista, mentre fatica molto nell'ultima lunga curva a destra che porta al traguardo. È lì che Montella recupera quasi due decimi rispetto all'avversario, cosa che potrebbe tornare utile per un'ipotetica volata tra domani e Domenica.

Manzi segue da distante, Caricasulo si infila tra i migliori

Sono ben sette i decimi che separano il poleman Huertas e Stefano Manzi. Il pilota Ten Kate Racing è l'unico dotato di Yamaha all'interno della top 10. Il #62 si conferma come terzo miglior pilota della griglia in attesa delle gare di questo weekend: Portimão e Manzi hanno un ottimo rapporto, viste le due vittorie tra 2022 e 2023. Si infila tra i migliori Federico Caricasulo, che riporta così la MV Agusta ai piani alti della classifica viste le continue difficoltà di Marcel Schroetter (oggi 9°, ndr). A chiudere la top 5 c'è Jorge Navarro, che si porta dietro una delle sorprese di questo weekend. Can Öncü riporta la Kawasaki di Puccetti Racing ben all'interno della top 10 con un ottimo 6° miglior crono, anche se ad oltre un secondo dalla vetta della classifica. Seguono le Yamaha di Lucas Mahias e Valentin Debise, con Niki Tuuli di EAB Racing Team a chiudere i primi dieci dello schieramento.

Niccolò Antonelli ritrova il feeling con la Ducati Panigale V2 e finisce il turno della Superpole in 12ª posizione. Simone Corsi è 17° davanti a Lorenzo Baldassarri e Lorenzo Dalla Porta (a Portimão in qualità di sostituto di Yeray Ruíz con la R6 di VFT Racing, ndr). Federico Fuligni è 21°, mentre Raffaele De Rosa porta la QJMOTOR in 24ª posizione. Non qualificati Gabriele Giannini e Bahattin Sofuoğlu, il quale è stato dichiarato unfit dopo una brutta caduta che ha causato la bandiera rossa.

WorldSSP | Portimão: i risultati della Superpole

