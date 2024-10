Formula Regional | Monza, gara-1: prima vittoria per Ugochukwu

Ugo Ugochukwu conquista la sua prima vittoria in Formula Regional nella gara 1 di Monza. Il pilota statunitense di PREMA Racing ha vinto davanti ai compagni di squadra Rafael Camara ed a James Wharton.

Cronaca della gara

La forte pioggia che si è abbattuta sul circuito di Monza ha condizionato la gara sin dalle qualifiche, portando all'annullamento delle stesse. La griglia è stata pertanto decisa in base ai risultati dei test collettivi di ieri, che avevano visto prevalere Ugo Ugochukwu davanti a Roman Bilinski. Anche la partenza è stata condizionata dal meteo, lo start è avvenuto in regime di Safety Car.

Al via lo statunitense è subito scappato via, approfittando del negativo avvio da parte dell'auto Trident affidata a Bilinski. Il primo a liberarsi del polacco è stato Camara, il brasiliano ha iniziato sin da subito a recuperare sulla testa della corsa. Ad aiutare la sua rimonta è stato un testacoda di Nicola Lacorte (Trident) a cinque minuti dalla fine che ha causato l'ingresso della Safety Car ed ha ricompattato il gruppo: Ugochukwu, tuttavia, è stato bravissimo a gestire la ripartenza, e ha ottenuto così la sua prima vittoria in Formula Regional dopo una stagione complicatissima.

Dietro di loro c'è stata una bellissima battaglia per la terza posizione, che ha coinvolto circa sei piloti. A spuntarla è stato James Wharton, che completa così la tripletta di Prema precedendo in volata di appena 33 millesimi Theophile Nael (Sainteloc). Evan Giltaire (ART), quinto, vince per quanto riguarda la classe dei rookie e rimanda il discorso campionato a domani, visto anche il ritiro del leader della classifica riservata agli esordienti Noah Stromsted (RPM). Buona anche la gara di Valerio Rinicella (MP Motorsport), autore di bei sorpassi e di una gara accorta: così come in Austria, il pilota romano si è dimostrato a suo agio sotto l'acqua, chiudendo anche in questo caso in sesta posizione. Chiudono poi la zona punti Bilinski, Nikhil Bohra (MP Motorsport), Enzo Peugeot (Sainteloc) e Tuuka Taponen (R-Ace), quest'ultimo autore di una buona rimonta dalla sedicesima posizione.

Da evidenziare anche il recupero di Brando Badoer (VAR), che, partito 21mo, ha chiuso undicesimo a due decimi dai punti. Per quanto riguarda gli altri italiani, ritirato come detto Lacorte mentre era in lotta per i punti; ritirato anche Giovanni Maschio (RPM), mentre 28mo Matteo De Palo (Sainteloc).

La classifica di gara 1 della Formula Regional a Monza

© Perugia Timing

Classifica Formula Regional: Camara 284, Wharton 221, Taponen 197, Giusti 177, Badoer 174.

Classifica rookie: Stromsted 120, Giltaire 97, Clerot 93, Domingues 78, Nael 69.

Gara 2 si terrà domani alle 14.55.

Alfredo Cirelli