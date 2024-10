Formula Regional | A Monza l'ultimo round stagionale: guida e orari

Questo weekend si chiuderà la stagione 2024 della Formula Regional Europea, a contorno dell'ACI Racing Weekend presso l'Autodromo Nazionale di Monza. Sul circuito lombardo andrà in scena l'atto finale di un campionato già chiuso, siccome Rafael Camara ha già vinto il titolo in anticipo nello scorso appuntamento di Barcellona. Resta però aperta la lotta per il secondo posto, utile, oltre che per la gloria, anche per i punti della Superlicenza.

Dietro Camara è lotta aperta

Mentre il pilota brasiliano di Prema resta tranquillo a 266 punti, con ancora 50 lunghezze a disposizione dietro di lui ci sono quattro piloti in lotta per la piazza d'onore: il primo degli inseguitori è il compagno di team di Camara, James Wharton, a quota 206 e con l'inerzia a favore, avendo vinto tre delle ultime quattro gare; a 196 c'è Tuuka Taponen, di R-Ace GP, più veloce di Wharton nella prima parte di stagione, ma che nelle ultime uscite ha avuto alcuni problemi che gli hanno fatto perdere tempo; più staccati, rispettivamente a 177 e 174, ci sono Alessandro Giusti di ART e Brando Badoer di Van Amersfoort, meno con speranze decisamente ridotte di chiudere al secondo posto, ma ancora teoricamente in lotta.

Alle spalle dei primi cinque c'è poi l'altra lotta interessante del weekend, ossia quella per il titolo riservato ai rookie, e anche in questo caso sono in ballo quattro piloti: Noah Stromsted di RPM è primo con 120 punti dopo una stagione molto positiva, e adesso è alla volata finale. Deve difendersi da Pedro Clerot di MP Motorsport a 93, da Evan Giltaire di ART a 87 e da Ivan Domingues di Van Amersfoort a 78.

Gli orari del weekend di Monza della Formula Regional

Dopo i test collettivi del venerdì, le gare si terranno come di consueto sabato e domenica: le qualifiche per gara 1 saranno sabato mattina alle 8.30, mentre la gara sarà alle 13.20; domenica, sempre alle 8.30, ci saranno le qualifiche per gara 2, seguite dall'ultima gara stagionale alle 14.55. Entrambe le corse avranno durata di 30 minuti + 1 giro, e saranno visibili sia su ACI Sport TV che sul canale YouTube della categoria.

Alfredo Cirelli