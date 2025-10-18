MotoGP | GP Australia, Sprint da sogno per Bezzecchi: "Vincere domani? Un miracolo"

Marco Bezzecchi ha trionfato nella Sprint MotoGP del Gran Premio di Australia. Una corsa che ha gestito dall'inizio e che gli ha permesso di rimontare e superare Fernandez negli ultimi giri della gara per prendersi la terza corsa del sabato sulle ultime quattro. Domani, con i due Long Lap Penalty, la rimonta pare possibile.

Marco Bezzecchi vince e convince: la rimonta è possibile?

Nella Sprint del sabato australiano, è ancora una volta Marco Bezzecchi a far parlare di sé, conquistando la vittoria sul circuito di Phillip Island. Il pilota italiano è arrivato in Australia reduce dalla caduta causata in Indonesia che ha costretto Marc Márquez ad un intervento chirurgico, oltre ad aver rimediato una brutta botta alla schiena. Nonostante il dolore, il #72 ha mostrato un grande passo già nelle libere del venerdì segnando il miglior tempo di sempre del tracciato. In qualifica però Bezzecchi è stato beffato da Fabio Quartararo all'ultimo tentativo disponibile, e ha ottenuto la seconda piazza.

Nella Sprint il pilota italiano ha perso una posizione in partenza, ma è stato capace di rimontare nel corso della gara grazie ad un ritmo sublime. Bezzecchi è riuscito a battere il compagno di marca Raúl Fernández, passandolo a tre giri dalla fine e guidando così la prima doppietta Aprilia in una Sprint. Il pilota italiano si trova in uno stato di grazia e grande forma, grazie al lavoro di Aprilia in simbiosi con il pilota. Può puntare a chiudere la stagione in bellezza, salendo sul podio mondiale davanti all'amico-rivale Francesco Bagnaia.

Tuttavia, la giornata di domani presenta una situazione completamente diversa, a causa dei due Long Lap Penalty combinati dopo l'incidente in Indonesia. Una rimonta sembra difficile, ma non impossibile, per un Marco Bezzecchi che ci ha abituato ad imprese simili nel corso della stagione.

Bezzecchi e Phillip Island: “Che soddisfazione guidare qui”

Marco Bezzecchi ha spiegato la sua gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Sono contento, è stata una bellissima gara. All'inizio sono riuscito a difendermi un po' e poi siamo scappati via io e Raúl Fernández. Lui andava molto forte, ma io non volevo subito stressare la gomma perché sapevo che gli ultimi quattro/cinque giri sarebbero stati critici con la gomma Soft. Purtroppo nel prenderlo ho fatto un errore e sono andato largo. Ho temuto di commettere un altro errore come a Mandalika.

Il pilota italiano ha poi sottolineato il grande lavoro di Aprilia e su sé stesso:

Abbiamo migliorato molto dall'inizio dell'anno, i ragazzi si sono fatti un bel mazzo e anche io. Questo mi ha permesso di diventare competitivo ogni volta che salgo in moto. Guidare così bene a Phillip Island dà molta soddisfazione perché è una pista che mi piace e fare questi curvoni con la fiducia giusta ti fa sentire bene, e lo puoi fare solo se ti senti bene.

E in vista della penalità di domani, Bezzecchi ha dichiarato:

Faccio fatica a dire se è possibile fare un miracolo per domani. Posso dire che cercherò di dare il massimo. Ho provato più volte il Long Lap questo weekend, sembra facile ma non lo è, perché ha molti avvallamenti ed è stretto. Ma quello che importa è cercare di fare il meglio e divertirsi sulla moto. Sicuramente mi piacerebbe vincere, ma sarebbe un miracolo.

Federica Passoni

Leggi anche: MotoGP | GP Australia, Sprint: Bezzecchi più forte dei...gabbiani, Fernandez e Acosta sul podio