Moto2 | GP Thailandia, Qualifiche: Manuel González beffa Vietti nel finale

Seconda pole position della carriera per Manuel González, il quale conferma le ottime cose fatte vedere nei test pre-stagionali. A Buriram lo spagnolo di IntactGP è il più veloce in Moto2 con il crono di 1:34.634, solo 36 millesimi più veloce di un sorprendente Celestino Vietti. Il favorito Arón Canet piazza la zampata all'ultimo tentativo per il 3° posto.

González in pole position, Vietti dal Q1 con furore

La possibilità di vedere Manuel González partire al palo nel Gran Premio della Thailandia era decisamente concreta questo weekend. Lo spagnolo si era già fatto notare nella scorsa stagione concludendo al 3° posto nel mondiale piloti e collezionando la prima vittoria nella categoria a Motegi. Passato da Gresini Racing a IntactGP, González ha migliorato i risultati, diventando uno dei favoriti per la corsa al titolo. González ha fatto segnare al penultimo tentativo disponibile il miglior tempo dell'intera sessione.

Se González non è di certo una sorpresa, lo è la 2ª posizione di Celestino Vietti. Il pilota Boscoscuro è passato per il rotto della cuffia il taglio del Q1 con il 4° ed ultimo posto disponibile. È nel Q2 che il #13, con gomma nuova negli ultimi minuti, ha guidato l'assalto alla pole position. Vietti ha una prima metà pista quasi impareggiabile, ma fatica parecchio soprattutto nel terzo settore e si arrende allo spagnolo solo nel finale. A chiudere la prima fila è Arón Canet, vincitore in Thailandia la scorsa stagione e venuto fuori solamente nel finale.

Agius e Baltus suonano la carica, Moreira solo 10°

Nella seconda fila sono presenti due piloti giovani che nel 2025 avranno la possibilità di consacrarsi all'interno di una delle categorie più competitive al mondo. Senna Agius, dopo un anno di apprendistato nel mondiale, mostra finalmente tutto il proprio talento ed è tra i migliori già dal pre-stagione. Il compagno di Manuel González sfiora la prima fila e si deve accontentare della 4ª piazza. Dietro il ventenne australiano si trova Barry Baltus, in sella alla seconda Kalex targata Fantic Racing. Il belga è davanti ad un altro grande talento non ancora sbocciato come quello di Darryn Binder: il fratello del pilota KTM in MotoGP chiude la sessione al 6° posto dopo aver primeggiato nel corso del Q1 alla prima gara con la nuova squadra, Gresini Racing.

Le Boscoscuro occupano due terzi della terza fila nello schieramento. Dietro a Marcos Ramírez c'è Jake Dixon in sella alla moto veneta targata Marc VDS. L'inglese precede Alonso López, che precede in 10ª posizione Diogo Moreira. Il brasiliano delude leggermente rispetto le aspettative, complicando la sua posizione per la gara di domani. Izan Guevara precede Deniz Öncü, arrivati in Q2 i rookie Daniel Holgado (15°) e il campione del mondo WorldSSP Adrián Huertas (18°). È solo 20° Tony Arbolino, il quale deve ancora trovare la quadra con la nuova Boscoscuro ed il team BLU CRU Pramac, mentre è 25° l'iridato Moto3 David Alonso.

Moto2 | GP Thailandia: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

