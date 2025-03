Moto3 | GP Thailandia, Qualifiche: Matteo Bertelle conquista la prima pole in carriera

Le qualifiche del Gran Premio di Thailandia Moto3 vedono finalmente l'Italia tornare in pole position. Era dal Gran Premio della Malesia 2022 che un Azzurro non centrava la partenza dal palo. A Buriram ci è riuscito Matteo Bertelle che, alla prima con Level Up-MTA, centra la prima pole position di carriera davanti al connazionale Stefano Nepa.

Matteo Bertelle davanti a tutti, doppietta Italia con Nepa

A Matteo Bertelle la prima pole position della stagione in 1:40.400, tempo vicino al record della pista. Il pilota italiano, protagonista di un giro quasi perfetto, partirà per la prima volta in carriera davanti a tutti, e domani in Thailandia cercherà di portare a casa anche la sua prima vittoria. Al suo fianco, in prima fila, Stefano Nepa, con il team SIC58 e José Antonio Rueda con la sua KTM, il grande favorito di questa stagione per il titolo che, dopo quanto mostrato nelle prove, domani punterà alla vittoria.

Apre la seconda fila del GP di Thailandia, alle loro spalle, il pilota britannico Scott Ogden e lo segue da vicino con il team SIC58 un fantastico Luca Lunetta, che all'ultimo giro lanciato conquista la un'ottima quinta posizione. Bene anche Álvaro Carpe, che dopo il primo posto ottenuto in Q1, si piazza in sesta posizione, con una grande chance di giocarsi il podio nella gara di domani. Più arretrati i favoriti per questo mondiale. David Muñoz partirà dalla decima posizione, ma con una grande chance di rimonta. Angel Piqueras, invece, non ha trovato il giro perfetto in questa sessione, e ha chiuso solamente in quindicesima posizione.

Dennis Foggia tredicesimo al suo ritorno, lo precede Riccardo Rossi

Bene gli italiani in questa sessione, quasi tutti, in Q2. Riccardo Rossi partirà in dodicesima posizione, alle spalle di Adrián Fernández e David Muñoz. Lo segue Dennis Foggia, tredicesimo al suo ritorno in Moto3. Alle sue spalle Ryusei Yamanaka e Ángel Piqueras, solo quindicesimo. Il pilota spagnolo, uno dei grandi favoriti per il titolo mondiale, sarà costretto domani a una rimonta, ma sappiamo che in questa categoria tutto è possibile. Più arretrato Nicola Carraro, che chiude la prima qualifica stagionale solamente in sedicesima posizione. Eliminato in Q1, invece, Guido Pini, a seguito di una caduta nell'ultimo giro lanciato della sessione. Il pilota italiano a causa dell'errore commesso scatterà dall'ultima fila, un peccato perché aveva dimostrato di poter essere veloce.

Moto3 | GP Thailandia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea

