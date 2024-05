Formula Regional | Spa-Francorchamps, gara-2: Camara inarrestabile

È ancora Rafael Camara a trionfare in gara-2 a Spa-Francorchamps, mattatore indiscusso di questo weekend belga. Il pilota Prema conferma la pole position davanti a Noah Stromsted e James Wharton, scavando un solco di ben 60 punti sul primo inseguitore, il francese Evan Giltaire.

Camara pigliatutto: vince anche gara-2 di Spa-Francorchamps

Dopo una pole position strepitosa ottenuta in mattinata, Rafael Camara si è ripetuto nella seconda corsa del weekend, vincendo la terza gara di quattro in questo inizio di campionato. Ancora un’ottima prestazione per il danese Noah Stromsted, capace di sorprendere i più quotati Wharton e Taponen.

Il pilota brasiliano, dopo esser stato sorpreso da Tuukka Taponen al via, si è ripreso la leadership in una manciata di tornate vincendo con margine gara-2 di Spa. Con 93 punti, Camara accumula addirittura un gap di 60 punti sul primo rivale, che rimane il francese Giltaire, sesto oggi al traguardo.

Il podio di ieri, diventato una quarta posizione a seguito di una penalità, viene bissato quest’oggi da Stromsted a precedere James Wharton, regolarmente al via dopo le riparazioni necessarie alla sua monoposto. L’australiano era stato costretto a saltare gara-1 dopo i gravi danni riportati alla scossa a seguito del pesante incidente riportato in qualifica.

Ai piedi del podio la ART Grand Prix di Alessandro Giusti davanti a Tuukka Taponen, scivolato ai limiti della top five dopo una partenza lampo che lo aveva portato a comandare la corsa. Dietro al già citato Evan Giltaire, sesto, un altro pilota francese, Theophile Nael, chiude settimo davanti ad Ivan Domingues, Enzo Deligny e la SaintéLoc di Enzo Peugeot. La gara ha vissuto un periodo di neutralizzazione dopo un brutto incidente in approccio di Les Combes tra la #16 di Andriolo e la #29 di Bhirombhakdi, senza conseguenze per i due piloti.

La gara degli italiani

Tornando a scorrere la classifica, appena fuori dai dieci troviamo un quartetto di italiani guidato da Brando Badoer (undicesimo), a precedere Matteo De Palo, Valerio Rinicella e Nicola Lacorte, con il solo Zachary David, promosso a podio nella gara-1 di ieri, a “rovinare” la sequenza tricolore e piazzarsi davanti al pilota pisano. Dopo esser stato costretto a saltare la corsa di ieri, chiude diciottesimo Giovanni Maschio.

Dietro al vuoto fatto dal leader Camara classifica cortissima: Giltaire è secondo con 33 punti, tre in più del terzetto formato da Tuukka Taponen, James Wharton e Noah Stromsted. Il migliore degli italiani resta Badoer, settimo con 26 punti. La Formula Regional European Championship by Alpine tornerà nel weekend del 8-9 giugno sul tracciato di Zandvoort.

Samuele Fassino