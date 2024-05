Formula Regional | Spa-Francorchamps, gara-1: vince Camara e rafforza la leadership

Rafael Camara vince anche gara-1 a Spa-Francorchamps ed è sempre più leader del campionato europeo Formula Regional by Alpine. Il brasiliano ha compiuto una splendida rimonta dopo una difficile qualifica condizionata dalla pioggia. Primo podio nella categoria per Noah Stromsted e Roman Bilinski.

Camara vince a Spa in rimonta

A seguito di una qualifica umida, la pioggia della mattinata ha lasciato spazio al bel tempo, garantendo condizioni ottimali per la prima corsa del weekend. Rafael Camara si è confermato il pilota da battere in questa stagione, rimontando una ad una le posizioni che lo dividevano al via dalla leadership. Altri venticinque punti che permettono al pilota FDA di allungare ulteriormente nella classifica generale.

Dopo aver creduto nella vittoria, possono comunque sorridere Noah Stromsted su RPM, rookie nella categoria, ed il polacco Roman Bilinski su Trident, a chiudere rispettivamente in seconda e terza posizione. Una gara ricca di azione, animata dalla qualifica caotica.

Termina in quarta posizione, dopo aver brevemente guidato la corsa nelle prime fasi, Zachary David, miglior R-ace GP al traguardo. Lo segue in quinta posizione una delle sorprese del turno di qualifica, Enzo Peugeot, scattato in prima fila dopo essersi aggiudicato la prima batteria del turno di prove ufficiali.

Matteo De Palo, settimo, è il primo degli italiani

Alessandro Giusti chiude sesto davanti al primo degli italiani, Matteo De Palo che a bordo della sua monoposto targato SaintéLoc è riuscito a confermare il risultato della qualifica, ottenendo i suoi primi punti in stagione. Zona punti chiusa da Nikhil Bohra, Brando Badoer, nono e terza volta su tre a punti in questo inizio di campionato ed Enzo Deligny a chiudere la top ten.

Gara difficile per molti attesi protagonisti. Tuukka Taponen non riesce a risollevare una qualifica deficitaria ed è solo tredicesimo, due posizioni più lontana la Prema di Ugo Ugochukwu. Non ha preso parte alla corsa James Wharton, autore di un pesante incidente durante il turno di qualifica.

Fuori dai dieci ma in rimonta le gare degli altri italiani: Valerio Rinicella è passato dalla diciassettesima posizione di qualifica alla quattordicesima, mentre Nicola Lacorte ha rimontato sino alla sedicesima. Corsa nemmeno cominciata per Giovanni Maschio, che ha dovuto parcheggiare la sua monoposto ancora nel giro di formazione.

Domani alle 15:15 la bandiera verde per gara-2.

Samuele Fassino