WorldSSP | Jerez, Gara 2: Masiá trionfa e chiude terzo in campionato

La stagione WorldSSP si conclude con il successo di Jaume Masiá in una Gara 2 dominata dal ducatista spagnolo a Jerez: il pilota di Orelac Racing Verdenatura si prende così il terzo posto in classifica piloti per soli 3 punti su un Tom Booth-Amos, che con Triumph è 2° in un duello vinto solo al photofinish con Stefano Manzi.

Non basta il 2° posto di Booth-Amos: Masiá è 3° in campionato

Missione compiuta dunque per Jaume Masiá: il valenciano classe 2000 aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi il podio iridato e così è stato con una prestazione di forza dopo una grande partenza in cui gli ha permesso di prendersi il comando al primo giro. Da lì in poi il pilota Ducati ha costruito le basi per il suo secondo successo stagionale dopo quello conquistato in Gara 1 a Most e il sorpasso per il terzo posto nel Mondiale Piloti per soli 3 punti su Tom Booth-Amos. Non è certo stato il weekend più facile dell'anno per il pilota Triumph, costretto a partire dalla 21ª casella in Gara 1 dopo una qualifica difficile. Il 7° posto di Gara 1 gli ha permesso di scattare dalla medesima posizione per la seconda manche. L'inglese è stato protagonista di un bel duello con il campione del mondo Stefano Manzi nelle ultime tornate della corsa. Il tutto si è risolto sotto la bandiera a scacchi: Manzi, che ha replicato la stessa manovra che gli ha regalato la vittoria in Gara 1, è stato beffato dal #69 per soli sette millesimi. Poco male per l'italiano che chiude la sua stagione trionfale con il 20° podio in stagione e con l’impazienza di salire a bordo della Yamaha YZF-R1 in vista dei test post-stagionali del WorldSBK in programma nei prossimi giorni a Jerez de la Frontera.

Finale incolore per Alcoba e Kawasaki, Casadei porta la MV Agusta in top 5

Non è stato tra i protagonisti stavolta Jeremy Alcoba, con lo spagnolo di Kawasaki che dopo un secondo posto in Gara 1 tanto straordinario quanto beffardo è apparso fin da subito in difficoltà con la sua Ninja 636, finendo 12° dopo aver sbagliato un paio di staccate nelle prime fasi. Quarto posto per Can Öncü sulla R9 della Evan Bros Racing, il turco precede il poleman Mattia Casadei che completa la top 5 sulla MV Agusta di Motozoo dopo una prestazione solida da parte dell’italiano.

Seguono a breve distanza Philipp Oettl con la Panigale di Feel Racing Team e Roberto Garcia sulla R9 di GMT94, ottavo posto invece per un Valentin Debise senza troppe pretese sulla Ducati di Renzi Corse. Nona posizione per Filippo Farioli sulla MV Agusta del Reparto Corse, mentre la top 10 viene completata da Raffaele De Rosa sulla QJMotor. Fuori dalla zona punti gli altri italiani, con Matteo Ferrari 16° sulla Panigale di WRP Racing e Federico Caricasulo ritiratosi dopo la caduta al quarto giro.

WorldSSP | Jerez: i risultati di Gara 2

Andrea Mattavelli

