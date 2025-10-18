F1 | GP Stati Uniti, Verstappen contro le McLaren: la cronaca LIVE della Sprint
Al COTA di Austin Max Verstappen si gioca le ultime speranze di restare aggrappato al treno iridato contro le McLaren che gli partono dietro sulla griglia.
La F1 è tornata in America per l'ormai consueto appuntamento con il Gran Premio degli Stati Uniti che si disputa al Circuit of the Americas di Austin, quest'anno teatro del 19° round del Mondiale 2025. Un campionato ancora in bilico dove la McLaren, dopo aver conquistato il titolo Costruttori a Singapore, punta con entrambi i suoi piloti, Oscar Piastri e Lando Norris, con l'australiano che è ancora al comando della classifica.
A inseguire i due piloti della McLaren c'è Max Verstappen, che continua la sua disperata rincorsa al quinto titolo consecutivo partendo dalla pole position della Sprint che scatterà tra pochi minuti. Dietro i primi tre c'è, a sorpresa, un ottimo Nico Hulkenberg, grande protagonista per tutta la giornata e capace di mettersi davanti, su tutti, a George Russell. Ferrari invece insegue con Hamilton 8° e Leclerc 10°.
Pronti quindi a seguire assieme i 19 giri di questa quarta Sprint stagionale che apre il weekend di Austin con tutti gli aggiornamenti in questa diretta testuale.
🎙 PIASTRI: "NON SO SE ERRORE MIO"
Non so se sia stato un errore mio, devo rivedere cosa è successo.
PENULTIMO GIRO AD AUSTIN
Penultimo giro ad Austin con la SC in azione dopo il contatto tra Stroll e Ocon.
🎙 NORRIS: "NON È COLPA DI PIASTRI"
Anche Oscar è stato colpito no?! Non vedo perché debba essere solo colpa sua. Oscar è stato colpito, non può essere colpa sua.
RITIRO ANCHE PER STROLL
Stroll è arrivato lunghissimo in curva 1 e ha colpito Ocon: entrambi sono costretti al ritiro.
🚨 CONTATTO TRA STROLL E OCON: SC IN PISTA!
Contatto tra Stroll e Ocon in curva 1! Con il francese fermo all'esterno della prima curva la direzione gara chiama in pista la SC per la seconda volta!
SITUAZIONE CRISTALLIZZATA DAVANTI
Davanti la situazione è sostanzialmente cristallizzata con Max Verstappen che ha 2"7 su Russell e 6"1 su Sainz. Hamilton è sempre a 1"3 da Sainz e non riesce a recuperare in ottica podio, poi Leclerc chiude la top-5. Unico duello è quello tra Bearman e Antonelli per l'ultimo punto.
5 GIRI ALLA FINE, ANTONELLI CERCA LA ZONA PUNTI
A 5 giri dalla fine dietro c'è Kimi Antonelli che si sta giocando la zona punti con Oliver Bearman: l'inglese difende la sua ottava posizione dall'italiano che è in pressing.
LA CLASSIFICA
VERSTAPPEN UNICO SOTTO L'1.38.
Verstappen è l'unico sotto l'1.38 e ora ha 2"3 di gap su Russell che ha alzato i suoi tempi. Sainz gira in 1.38.2 contro l'1.38.5 di Hamilton che resta a 1"3 dallo spagnolo.
VERSTAPPEN ALLUNGA: 2"2 SU RUSSELL
Verstappen allunga e porta a 2"2 il vantaggio su Russell, mentre Hamilton è rimasto a 1"3 da Sainz e non riesce più ad accorciare: dopo il suo miglior giro personale è tornato a girare in 1.38.
RIVEDIAMO IL TENTATIVO DI SORPASSO DI RUSSELL 📽
1"8 TRA VERSTAPPEN E RUSSELL
1"8 il gap adesso tra Verstappen e Russell che ora comunque è tornato a girare sugli stessi tempi di Max, ultimo giro in 1.37.6 per Max e 1.37.7 per George, 15 millesimi di differenza tra i due.
HAMILTON RECUPERA SU SAINZ
Hamilton recupera su Sainz, ora l'inglese è a 1"2 dallo spagnolo dopo aver recuperato oltre 1" nell'ultimo giro grazie al suo giro veloce personale in 1.37.096.
RUSSELL PERDE RITMO: 1"6 DA VERSTAPPEN
Russell ha perso ritmo dopo il tentativo di sorpasso da lontano e ora è a 1"6 da Verstappen.
HAMILTON PASSA LECLERC MA SAINZ È LONTANO
Hamilton passa Leclerc e sale in quarta posizione, ma Sainz è a oltre 2" per il podio: Lewis deve spingere.
GAP SUL SECONDO TRA MAX E GEORGE
Dopo il disperato tentativo di Russell in fondo al rettilineo, Verstappen ha portato il vantaggio su George sul secondo.
RUSSELL CI PROVA! VERSTAPPEN RESISTE
Russell ci prova in fondo al lungo rettilineo prima di curva 12 da lontanissimo ma entrambi vanno lunghissimi con Max che resta al comando!
RUSSELL REGGE IL RITMO DI MAX
Altro giro veloce di Verstappen in 1.36.527 ma Russell ne copia esattamente i tempi e resta a 7 decimi di distacco dall'olandese. Gli altri ormai sono già lontani, Sainz a oltre 3" da Max.
GIRO VELOCE PER VERSTAPPEN
Giro veloce per Verstappen in 1.36.703, Russell è l'unico a girare come lui sotto l'1.37, l'inglese ha meno di 1" di gap su Max. Sainz è a 2"4 da Max, poi Leclerc e Hamilton più lontani.
🚨 NESSUNA INVESTIGAZIONE PER L'INCIDENTE IN CURVA 1
Nessuna investigazione per l'incidente tra le McLaren e Hulkenberg al via.
VERSTAPPEN SPINGE SUBITO
Max cerca di spingere subito provando a togliere il DRS a Russell che per ora resta sotto il secondo di ritardo.
SI RIPRENDE, MAX RESTA DAVANTI A RUSSELL
Si riprende dopo 5 giri, Verstappen resta davanti con 6 decimi su Russell e 1" su Sainz che precede le due Ferrari di Leclerc e Hamilton.
LA SC RIENTRA ALLA FINE DI QUESTO GIRO
Pronto il rientro della SC alla fine di questo giro!
📻 HAMILTON SEGNALA DETRITI
Ci sono detriti ovunque, da curva 1 a curva 11!
IL REPLAY DELLA PARTENZA 📽
LA CLASSIFICA
FERMO ANCHE ALONSO!
Nella collisione innescata da Piastri e Hulkenberg ha avuto la peggio anche Fernando Alonso, toccato da Hulkenberg che non poteva evitare l'australiano.
Anche per lo spagnolo è subito ritiro, Piastri è andato ko per un danno alla sospensione anteriore destra causata dall'impatto con l'altra McLaren.
SUBITO SAFETY CAR IN PISTA, OUT NORRIS!
Incredibile ad Austin! Disastro per la McLaren che ha entrambe le sue vetture ferme e ko dopo poche curve! Campo libero per Verstappen che ora ha dietro Russell, Sainz e Leclerc!
🟢 VIA ALLA SPRINT! CLAMOROSO CONTATTO TRA LE MCLAREN!
Partita la Sprint con Max Verstappen che mantiene il comando mentre dietro di lui le McLaren si toccano con Hulkenberg e Norris ora è fermo dopo curva 1!
ELKANN, FIDUCIA A VASSEUR
Voglio affermare la nostra piena fiducia nel TP Fred Vasseur e nel lavoro che sta portando avanti.
-
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione ad Austin!
-
🟡 GOMMA GIALLA PER TUTTI
Per questa Sprint che vede la temperatura dell'aria sui 30°C alle 12 di Austin e quella dell'asfalto a 44°C, i piloti hanno tutti scelto di usare la gomma gialla 🟡
-
VERSTAPPEN CERCA LA RIMONTA
Verstappen cercherà di continuare nel suo percorso di rimonta nella classifica Piloti e Austin rappresenta un'altra tappa importante su una pista a lui amica dove ha vinto nel 2021, 2022 e 2023. Lo fa partendo dalla pole position con Lando Norris primo inseguitore.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza che vede Verstappen in pole davanti alle due McLaren e alla sorpresa Hulkenberg. Russell è quinto, le due Ferrari sono ottava e decima con Hamilton davanti a Leclerc. Il monegasco precede Kimi Antonelli, 11°.
-
🎙 BROWN: "VORREI VEDERE UNA DOPPIETTA"
Ci proveremo oggi, vorrei vedere una doppietta. Max è sempre veloce, penso che la sua sia la vettura da battere. Penso che avremo una situazione simile al solito, cercheremo di attaccare al via ma cercheremo di usare cautela.
-
-
BUONASERA A TUTTI!
Buonasera a tutti! Ad Austin mancano 15' al via della Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Seguitela con noi!