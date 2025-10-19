WorldSBK | Jerez, Superpole Race: contatto Bulega-Razgatlıoğlu, si decide tutto in Gara 2

La lotta al titolo WorldSBK non poteva essere più caotica. Al primo giro della Superpole Race di Jerez, in curva 5, Nicolò Bulega ha toccato Toprak Razgatlıoğlu causandone la caduta. Con la vittoria del ducatista, il mondiale piloti si deciderà in Gara 2. Sul podio con il romagnolo Álvaro Bautista e Andrea Iannone.

La penalità non basta: Bulega vince in solitaria

Si è deciso tutto in curva 5: Toprak Razgatlıoğlu ha avuto uno scatto migliore e si è preso la prima posizione. Arrivati in curva 5, dove Nicolò Bulega ha dimostrato per tutto il weekend di essere più veloce, il ducatista ha cercato di riprendersi la testa della corsa. Il #11 si è infilato all'interno, toccando il rivale di BMW: il contatto è evidente, così come la caduta del leader del campionato al quale sarebbe bastato arrivare sul traguardo a punti per laurearsi campione del mondo per la terza volta. La decisione dei commissari di gara è quasi immediata: un Long Lap Penalty comminato all'inseguitore nella lotta iridata, che riesce agilmente a completare mantenendo un vantaggio siderale rispetto alla concorrenza.

Con i 12 punti conquistati da Bulega, ora il vantaggio di Razgatlıoğlu è sceso a 22 punti. Il turco mantiene un vantaggio più che rassicurante, ma ci sono un paio di problematiche che possono sorgere. Innanzitutto, Razgatlıoğlu dovrà partire dalla 10ª posizione in Gara 2 per le regole della Superpole Race. Trovarsi nella pancia del gruppo non è mai ottimale, inoltre sono da valutare i danni alla M1000RR.

Tripletta Ducati completata da Bautista e Iannone

Con la sola eccezione di Razgatlıoğlu dalle prime posizioni, Ducati conferma di essere la moto migliore del lotto. Álvaro Bautista si conferma come terza forza e, sfruttando la caduta del pilota BMW, si prende la 2ª posizione senza troppi problemi. Torna sul podio Andrea Iannone proprio nell'ultimo round stagionale con il suo futuro ancora in bilico. Al pilota di Vasto mancava la top 3 da Gara 2 di Phillip Island, round d'apertura della stagione 2025.

Quarta posizione per Honda con Xavi Vierge, capace di avere la meglio su Alex Lowes e Bimota. L'inglese ha tentato l'attacco nel terzo settore dell'ultimo giro, andando però lungo e lasciando la 4ª piazza allo spagnolo di HRC. Sesta piazza per Andrea Locatelli, che negli ultimi metri ha avuto la meglio su un arrembante Tarran Mackenzie. A punti anche Iker Lecuona e Michael van der Mark. Ritirati, oltre a Razgatlıoğlu, anche le due Yamaha di Remy Gardner e Jonathan Rea, col #65 portato al centro medico per un check up.

WorldSBK | Jerez: i risultati della Superpole Race

Valentino Aggio

