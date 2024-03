F2 | Jeddah, Feature Race: vince Enzo Fittipaldi, Antonelli 6°

A sorpresa esce Enzo Fittipaldi! Il brasiliano di Van Amersfoort vince una bellissima Feature Race della F2 a Jeddah, in Arabia Saudita, conquistando il secondo successo in Formula 2 e il primo in una Feature Race. Partito terzo, Fittipaldi ha messo in mostra grinta e caparbietà, prendendosi la vittoria anche dopo che una Safety Car sembrava avere rovinato la sua strategia. Risultato anche abbastanza sofferto, con Enzo che sul podio si commuove per lo zio Wilson, scomparso due settimane fa.

Secondo è Kush Maini su Invicta, mentre terzo è Dennis Hauger su MP Motorsport, che dopo la vittoria ereditata ieri dalla squalifica di Verschoor ottiene un altro podio battendo in volata Crawford e Cordeel sulla linea del traguardo e si lancia in lotta per il titolo. Sesto è Antonelli con l'unica Prema, risultando anche primo tra i rookie, a precedere il leader del campionato Zane Maloney.

Cronaca della gara

Con Oliver Bearman partente in direzione Ferrari, la pole position e i due punti vengono ereditati da Kush Maini con l'Invicta, che precede Jak Crawford ed Enzo Fittipaldi. Al via i primi tre mantengono le posizioni, ma dietro Antonelli brucia Martins per passare in quarta piazza. La gara viene però subito interrotta per un testacoda di Marti, che poi viene tamponato dall'incolpevole Stanek. L'incidente provoca l'ingresso della Safety Car, e nel periodo di neutralizzazione Bortoleto si ritira per un problema nella zona posteriore della macchina.

Si riparte all'inizio del quarto giro, e i primi quattro aumentano il passo nei confronti degli inseguitori, anche grazie a un Martins che fa da tappo al resto del gruppo. Il francese entra in bagarre con Hauger e Hadjar, scambiandosi le posizioni grazie all'alternanza dei settori di DRS.

Alla fine del giro 6 iniziano le soste, con Crawford, secondo, che rientra ai box a montare le dure, e lo stesso fanno Hauger, Verschoor e Aron. Alla tornata seguente è il turno del leader della gara Maini, imitato da Fittipaldi, Antonelli, Hadjar, Maloney e Colapinto. L'overcut permette a Fittipaldi e ad Antonelli di passare Crawford: l'americano, sfruttando le gomme calde, ripassa l'italiano, ma questo gli resta in scia, provando a ripassarlo sul rettilineo del traguardo, sbagliando però la frenata della prima curva e perdendo di nuovo la posizione. Poco dopo Antonelli perde anche la posizione su Hadjar.

Al giro 10 restano in testa Correa, Barnard e Cordeel, partiti con le dure. Dietro di loro, alla tredicesima tornata, Fittipaldi riprende Maini, passandolo sul rettilineo di partenza e prendendosi la testa virtuale della corsa. Due giri dopo, però, avviene il colpo di scena, con Colapinto che, dopo aver danneggiato una sospensione, finisce in testacoda in curva 1, piantando la macchina. Entra la Safety Car, e Cordeel e Barnard ne approfittano per rientrare ai box montando le Ultrasoft. Non lo fa invece Correa, che resta in testa con gomme dure usate.

Si riparte a dieci giri dalla fine, e il più arrembante è Fittipaldi, che passa subito Barnard per la terza posizione. Subito dopo Hadjar, come ieri, rallenta, ritirandosi per un problema tecnico. Un giro dopo Cordeel passa finalmente Correa e si prende la testa della corsa, e lo stesso fa Maini nei confronti di Barnard, salendo in P4. L'inglese non ha passo, e viene superato anche da Crawford e Antonelli.

Davanti, Fittipaldi decide di prendersi la testa con un doppio sorpasso meraviglioso ai danni sia di Cordeel che di Correa in curva 1, e in pochi km si porta fuori dalla zona DRS. Cordeel e Correa rallentano il gruppo, e questo permette a Maini di inserirsi davanti al belga. Negli ultimi giri si crea un trenino di sette vetture in lotta per la seconda posizione, che diventano sei quando alla fine del giro 25 finalmente rientra Correa. Maini però resiste, chiudendo sul secondo gradino davanti ad un sorprendente Hauger, che in volata batter Crawford e Cordeel sulla linea del traguardo. Davanti però chi vince è un fantastico Enzo Fittipaldi, che conquista anche il giro più veloce della corsa.

Chiude poi sesto Antonelli, primo tra i rookie, davanti a Maloney, che conserva la leadership del campionato, Verschoor, Villagomez e Martins, il quale chiude la zona punti.

Classifica della gara

Classifica della Feature Race di F2 a Jeddah. © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Maloney 47, Fittipaldi 31, Hauger 29, Maini 26, Aron 26, Marti 25, Crawford 23, Bortoleto 15, O'Sullivan 14, Verschoor 14.

Il prossimo appuntamento con la F2 sarà tra due settimane, a Melbourne, tra il 22 e il 24 marzo, con il weekend che tornerà nella sua classica collocazione venerdì-domenica, e con la F2 che si riunirà di nuovo alla F3.