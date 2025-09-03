MotoGP | GP Catalunya: le info e gli orari per Montmeló

Per il 15° appuntamento della stagione 2025, la MotoGP approda sul tracciato di Barcelona-Catalunya, in un round cruciale per determinare gli equilibri della classifica mondiale.

Marc Márquez a caccia dell'ottava vittoria consecutiva e del match point

Nel proprio Gran Premio di casa Marc Márquez è pronto ancora una volta a fare la storia e a portare a casa un'ulteriore vittoria in questa stagione. Sul circuito di Montmeló, il pilota numero #93 non ha mai davvero dominato e in questa occasione punta ad aggiungere la pista alla lista dei feudi da lui conquistati, reduce da una serie di sette vittorie consecutive. Di casa è anche il fratello Álex Márquez, che negli ultimi tre appuntamenti ha faticato di più rispetto all'inizio della stagione, e ora punta al riscatto in un Gran Premio familiare. Chi potrebbe rovinare la festa spagnola è certamente Marco Bezzecchi, che invece è da tre gare costantemente a podio e con il GP di Catalunya punta ad avvicinarsi ancora di più alla terza posizione in classifica mondiale, per ora detenuta da Francesco Bagnaia. Il pilota piemontese sta però affrontando un periodo di incertezza in sella alla sua Ducati GP25, anche se ha affermato di essere riuscito a trovare qualcosa per migliorare: il tracciato di Barcelona-Catalunya sarà il terreno di prova per capire la bontà degli sviluppi.

La pista spagnola è significativa anche per Jorge Martín, che su questo stesso circuito nel 2024 ha messo il suo sigillo sul titolo mondiale. Quest'anno la musica è decisamente cambiata per il pilota spagnolo, ma dopo un quarto posto nel GP di Balaton Park in Ungheria, il morale del suo lato box è sicuramente più alto e il numero #1 è pronto a cercare di replicare anche in Spagna. Tra chi si sta riprendendo da una stagione 2025 un po' altalenante sono anche i piloti del marchio KTM, che con l'approdo in Ungheria sembrano essersi riscattati. Pedro Acosta è tornato ad essere la prima punta del marchio austriaco, grazie ad un secondo posto a Balaton, insieme ad Enea Bastianini, che nonostante lo spavento preso in gara è stato capace di prendersi la quarta posizione in griglia.

Il circuito di Barcelona-Catalunya

Credits: MotoGP

Lunghezza: 4,66km

Curve: 14 (8 a destra e 6 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1,047km

Distanza gara Moto3: 18 giri (83,83km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (97,8km)

Distanza Sprint MotoGP: 12 giri (55,88km)

Distanza gara MotoGP: 24 giri (111,77km)

MotoGP | GP Catalunya: tutti gli orari del weekend

Tutta l'azione in pista del Gran Premio di Catalunya 2025 verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e in contemporanea sulla piattaforma di NowTV. In chiaro sarà possibile vedere le Qualifiche e la Gara Sprint in diretta su TV8, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.

Ricordiamo inoltre che la redazione di LiveGP.it commenterà il round catalano della MotoGP sia tramite gli articoli che sui propri canali social. Di seguito tutti gli orari utili per poter seguire questo appuntamento del motomondiale:

Giovedì 4 settembre

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 5 settembre

8:30 | MotoE Free Practice

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

12:35 | MotoE Practice

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

16:20 | MotoE Qualifiche

Sabato 6 settembre

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:15 | Gara 1 MotoE

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

16:10 | Gara 2 MotoE

Domenica 7 settembre

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (differita TV8 18:30)

12:15 | Gara Moto2 (differita TV8 19:45)

14:00 | Gara MotoGP (differita TV8 21:30)

Valentina Bossi

