MotoGP | GP Americhe: le parole dei piloti alla vigilia di Austin

Dopo l'Argentina, la MotoGP torna nuovamente in pista nel continente americano, questa volta però a Austin, per il GP delle Americhe, terzo appuntamento stagionale di questo 2025, in scena al Circuit of The Americas (COTA).

Nella conferenza stampa della vigilia, il primo a parlare è stato il leader e fin qui dominatore Marc Marquez, seguito dal fratello Alex, dalla sorpresa Franco Morbidelli e dal rookie Ai Ogura.

Marc Marquez, un inizio stellare… e amarcord

Forte di un rullino di marcia impeccabile, Marc Marquez arriva a Austin - sua “seconda casa" - nella miglior forma psico-fisica possibile: "Abbiamo iniziato nel miglior modo possibile. Mi sento a mio agio in tutte le sessioni e ad ogni gara che passa il legame col team migliora. Ma dobbiamo restare concentrati: nel 2019, la mia miglior stagione, l'unico mio errore è stato proprio qui".

Guai, dunque, a peccare di superbia: "Le aspettative sono alte e i risultati non hanno certo diminuito queste aspettative. Di sicuro è meglio così che avere dei dubbi. Però cerco sempre di pensare in modo negativo per non avere quella fiducia eccessiva che ci porta a situazioni spiacevoli".

In chiusura, Marc è stato paragonato al sette volte Campione del Mondo F1 Lewis Hamilton, di cui lo spagnolo è fiero: "Entrambi abbiamo cambiato ‘casa’ quest'anno, di certo è un piacere se mi paragonano a lui. Non è solo un gran pilota ma una superstar. Abbiamo stili diversi, ma quando ti paragonano a un grande atleta è sempre bello".

Alex Marquez, continua il momento stellare

Gode di ottima salute - in tutti i sensi - anche Alex Marquez, doppiamente a podio anche in Argentina. Lo spagnolo si sta confermando sempre di più l'ombra del fratello in questo 2025, ma Austin potrebbe non essere così semplice: "Arriviamo in Texas in ottima forma dopo le prime due gare. Ero già veloce dai test di Barcellona, ma ora dopo ogni gara mi sento meglio con la moto. Tuttavia, Austin non è mai stata una delle mie piste preferite, anche se sono stato anche molto sfortunato in passato, per esempio nel 2023 col contatto con Martin. Ogni gara dobbiamo affrontarla con il pensiero di ripartire da zero. Proveremo a ottenere il massimo bottino di punti possibile".

Inevitabile il confronto con il fratello Marc, vero e proprio re del COTA, anche se Alex non vuole pensarci: "Sappiamo che lui qui ha un potenziale in più e so anche in quali curve sarà più veloce, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi". Anche se i consigli sono molto benaccetti: "I consigli di Marc per Austin sono importanti, perché la pista è rimasta la stessa, ma poi tutto dipende dalla moto e dall'assetto che trovi. Bisogna cercare di sfruttare al massimo il nostro potenziale".

Morbidelli e Ogura, due (gradite) sorprese

Presente in conferenza stampa anche Franco Morbidelli, fresco di podio in Argentina e tornato finalmente competitivo dopo diversi anni difficili: "In Argentina abbiamo fatto un lavoro fantastico, il team ha migliorato la moto nel corso di tutto il weekend perché venerdì ero un po' indietro, e alla fine siamo riusciti a fare una gara meravigliosa. Siamo stati aggressivi, mi sentivo in fiducia sulla moto. Sarebbe bello proseguire così anche qui, anche se Marc e Alex sono in forma, sarà difficile riprenderli, ma vediamo".

A ‘Morbido’, pilota italo-brasiliano, è stato poi chiesto un commento sul futuro GP del Brasile, in programma a partire dalla prossima stagione: "L'annuncio è stato bellissimo. Questo GP ha un gran potenziale e non vedo l'ora!"

Un'altra sorpresa - positiva - di questo 2025 è senza dubbio Ai Ogura. Il rookie di Aprilia Trackhouse ha colpito tutti per la sua consistenza e la sua costanza (squalifica in Argentina a parte), due aspetti non indifferenti per un debuttante: "In Thailandia abbiamo avuto un gran weekend, lì la pista era più semplice per me rispetto all'Argentina, che è stato più fedele al nostro livello attuale. Ma ora mi sento più sicuro su una MotoGP".

Ora arriva arriva il GP delle Americhe, gara di casa del suo team (Trackhouse) su una pista non proprio semplice: "Sicuramente il COTA è uno dei circuiti più duri per un pilota. Vedremo come andrà, è il GP di casa per il team e darò tutto".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a tornare nuovamente in pista Oltreoceano, questa volta negli USA, per il terzo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend ad Austin. I motori si accenderanno nel pomeriggio italiano di venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 21:00 italiane). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 18:00 italiane.

Venerdì 27 marzo

15:00 | Moto3 - FP1

15:50 | Moto2 - FP1

16:45 | MotoGP - FP1

19:15 | Moto3 - Practice

20:05 | Moto2 - Practice

21:00 | MotoGP - Practice

Sabato 28 marzo

14:40 | Moto3 - FP2

15:25 | Moto2 - FP2

16:10 | MotoGP - FP2

16:50 | MotoGP - Qualifiche

18:50 | Moto3 - Qualifiche

19:45 | Moto2 - Qualifiche

21:00 | MotoGP - SPRINT (12 giri)

Domenica 29 marzo

16:40 | MotoGP - Warm Up

18:00 | Moto3 - GARA (18 giri)

19:15 | Moto2 - GARA (21 giri)

21:00 | MotoGP - GARA (25 giri)

Giorgia Guarnieri

