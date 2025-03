MotoGP | GP Americhe: gli orari dell'appuntamento in Texas

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna in pista, con la terza tappa del campionato nel cuore del Texas sul Circuito delle Americhe, in un appuntamento che sarà terreno di prova per testare gli equilibri sulla griglia.

Marc Márquez uomo da battere ad Austin

Tra i favoriti per questo weekend di gara c'è sicuramente Marc Márquez che, dopo la vittoria sia in Thailandia che in Argentina, arriva in uno dei suoi circuiti preferiti, dove ha portato a casa nel corso degli anni 7 vittorie e lo stesso numero di pole position. A candidarsi per interrompere questo periodo vittorioso per il #93 è il fratello Álex Márquez, che sta ancora cercando la prima vittoria nella Classe Regina e che ha dimostrato di saper tenere testa al pilota Ducati Lenovo sia durante le Gare Sprint che nel corso della domenica. Il circuito texano sarà terreno di conferma invece per Francesco Bagnaia, desideroso di tornare a battagliare per la vittoria, a seguito di alcuni piazzamenti sul podio e dopo aver lamentato difficoltà a trovare feeling in sella alla moto durante i primi due weekend. Proverà a ripetere il risultato dell'Argentina invece Franco Morbidelli, reduce da un terzo posto nella gara della domenica, stesso discorso anche per il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, quinto al traguardo all'ultima gara.

Già vincitore sul circuito americano è Maverick Viñales, che forte della vittoria nel 2024 in sella all'allora sua Aprilia ufficiale, ora si prepara ad affrontare questo round vestito dei colori del team KTM Tech3, affiancato dal vincitore dell'edizione 2022 Enea Bastianini. Assente ancora una volta Jorge Martín, impegnato nel recupero dall'infortunio, che lascia anche per questo appuntamento Marco Bezzecchi alle prese con la moto del team Aprilia ufficiale, affiancato però dal test rider Lorenzo Savadori. Situazione complicata nel box Yamaha per Fabio Quartararo e Alex Rins, che dopo il Gran Premio di Argentina sono riusciti portare a casa pochi punti rispetto alle aspettative, soprattutto dopo l'ottima posizione in qualifica conquistata dal numero #20, che però non si è convertito in un risultato egualmente soddisfacente al traguardo. Ancora incerte anche le prestazioni del duo KTM ufficiale, con Pedro Acosta e Brad Binder stabilmente all'interno della zona punti, ma molto più in basso in classifica rispetto alle possibilità e alle idee che la casa austriaca si era fatta nel corso dei test prestagionali.

Il Circuito delle Americhe

Credits: MotoGP

Lunghezza: 5,51km

Curve: 20 (9 a destra e 11 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1,2km

Distanza gara Moto3: 14 giri (77,18km)

Distanza gara Moto2: 16 giri (88,21km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 10 giri (55,130km)

Distanza gara MotoGP: 20 giri (110,26km)

MotoGP | GP Americhe: gli orari del weekend

Per il round degli Stati Uniti d'America è possibile vedere e seguire tutta l'azione in pista su Sky Sport MotoGP (ch. 208). In chiaro invece si potrà seguire in tempo reale le Qualifiche e la Gara Sprint su TV8, con le gare di domenica in differita.

Si ricorda che LiveGP.it commenterà in diretta sulle sue piattaforme social il Gran Premio delle Americhe 2025. Ecco gli orari completi di tutte le sessioni del weekend:

Giovedì 27 marzo

18:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 28 marzo

15:00 | Moto3 FP1

15:50 | Moto2 FP1

16:45 | MotoGP FP1

19:15 | Moto3 Practice

20:05 | Moto2 Practice

21:00 | MotoGP Practice

Sabato 29 marzo

14:40 | Moto3 FP2

15:25 | Moto2 FP2

16:10 | MotoGP FP2

16:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

18:50 | Moto3 Qualifiche

19:45 | Moto2 Qualifiche

21:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 30 marzo

16:40 | WUP MotoGP

18:00 | Gara Moto3 (differita su TV8 alle 20:05)

19:15 | Gara Moto2 (differita su TV8 alle 21:20)

21:00 | Gara MotoGP (differita su TV8 alle 23:05)

Valentina Bossi

