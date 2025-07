MXGP | Finlandia: Coenen inavvicinabile, la vetta è a 15 punti

Ha una KTM ed è imprendibile sulla sabbia: non è Jeffrey Herlings, fermo per un infortunio alla clavicola. La casa di Mattighofen ha trovato in Lucas Coenen un vero pretendente al titolo: sua è la vittoria al MXGP di Finlandia, doppietta perentoria davanti a Romain Febvre e Calvin Vlaanderen.

Coenen (quasi) perfetto: Febvre è a -15

Lucas Coenen è il pilota più veloce sulla sabbia finlandese e si fa sempre più minaccioso nei confronti di Romain Febvre in ottica iridata. Con Jeffrey Herlings e Tim Gajser ancora ai box, il 18enne belga si prende la scena con una tripletta. A livello di velocità non c'è gara, come dimostrano i distacchi sotto la bandiera a scacchi. Se Gara 1 è andata senza problemi di sorta, nella seconda manche Coenen ci ha messo del suo per perdere la vittoria: caduta al 6° passaggio con conseguente sorpasso di Vlaanderen, più qualche errorino di troppo in segno di stanchezza. Nonostante ciò, la superiorità di Coenen gli ha permesso di terminare la gara conclusiva con quasi 9" su Febvre, ricucendo anche in classifica: arrivato in Finlandia con 32 punti di scarto, ora il #96 può guardare alla graduatoria con grande fiducia in vista della trasferta a Loket tra due settimane.

Domenica decisamente diversa per la tabella rossa, che continua ad avere un rapporto di amore ed odio con la frizione della sua Kawasaki. Le partenze non hanno di certo sorriso a Febvre, che si è ritrovato costretto a rimontare in entrambe le occasioni. Se in Gara 2 è arrivata la piazza d'onore, nella prima frazione il #3 ha inseguito senza troppo successo. Si è conclusa al 5° posto la prima gara della domenica per l'iridato 2015, che ha perso il duello con Vlaanderen con tanto di caduta.

Primo podio per Vlaanderen, sfortunata Fantic

A pari punti con Febvre c'è Calvin Vlaanderen, che può finalmente festeggiare il primo podio della stagione. Il pilota Yamaha ha vissuto una domenica senza particolari errori, terminando rispettivamente al 4° e 3° posto le due gare. Nulla ha potuto il belga nei confronti di Febvre nella seconda manche, ma questo podio sancisce il periodo di crescita del #10. Chi, probabilmente, si sarebbe meritato più di tutti il podio è Glenn Coldenhoff: l'olandese di Fantic Racing è stato autore di entrambi gli holeshot, ma ha avuto fortune alterne. Se in Gara 1 è arrivata un'ottima seconda posizione, in Gara 2 è stato protagonista di una caduta con Rubén Fernández che ha quasi distrutto le sue possibilità di podio. Un'ottima rimonta lo ha portato fino al 5° posto di manche, che non è bastato.

Un'altra Fantic sfortunata è senza dubbio quella guidata da Andrea Bonacorsi: terza posizione senza troppi problemi in Gara 1 per il bergamasco, che è uscito di scena alla prima curva di Gara 2 con un contatto e pochi secondi dopo è stato nuovamente rallentato dal compagno Coldenhoff appena caduto. Così come il compagno di tenda, Bonacorsi ha rimontato fino ai margini della top 5 salvo poi crollare fisicamente e terminare 8°. Rimane comunque un'ottima 5ª posizione nella classifica generale per il #132. Settima posizione generale per Alberto Forato, che sta costantemente ritrovando la propria forma.

MXGP | I risultati del Kymi Ring

MX2 | Missione rimonta per de Wolf: si parte dal Kymi Ring

Kay de Wolf sa benissimo di non aver avuto la migliore delle stagioni fino a questo punto: una flessione possibile dopo il primo titolo, ma il campione del mondo in carica non ha assolutamente intenzione di dire addio ai sogni iridati. In Finlandia, sulla sua amata sabbia, il pilota Husqvarna ha fatto bottino pieno. Due vittorie alle quali gli avversari non hanno saputo trovare risposta: da -70 a -48 in soli due giorni per il #1, che rilancia la rimonta mondiale nella seconda metà di stagione.

Credits: Husqvarna Media | Kay de Wolf

Dietro al campione del mondo ci sono le due KTM di Andrea Adamo e Sacha Coenen, che si sono scambiati la piazza d'onore tra Gara 1 e Gara 2. L'italiano continua a portare risultati con una certa continuità nonostante il fondo morbido non sia di certo il suo preferito. Il belga, gemello del vincitore in 450cc, si accontenta della 3ª posizione sul podio dopo la caduta nei primi attimi di Gara 1 che lo ha costretto alla rimonta fino al 4° posto parziale. Giù dal podio sia Thibault Benistant, uscito ancora sconfitto dal duello con Andrea Adamo, che la tabella rossa Simon Längenfelder. Il tedesco di KTM ha giocato in difesa al Kymi Ring, tracciato che non sembra amare particolarmente Per il #27 un 6° ed un 5° posto per avere 43 punti di vantaggio sul compagno di tenda Adamo in classifica.

MX2 | I risultati del Kymi Ring

Valentino Aggio

