MXGP | Gran Bretagna: Romain Febvre torna al successo

Serviva una risposta forte da parte di Romain Febvre nei confronti dei due piloti KTM. È arrivata: il francese di casa Kawasaki si è preso di forza il MXGP di Gran Bretagna davanti al rivale per il titolo Lucas Coenen ed un superlativo Glenn Coldenhoff, che porta ancora sul podio Fantic Racing.

Febvre parte bene e vince indisturbato

In un motocross diventato sempre più dipendente dalla partenza, uscire dal cancelletto di partenza il più velocemente possibile è ora fondamentale. Lo sa bene Romain Febvre, che non ha mai incantato nei primi metri: lo ha fatto nel momento più importante, ovvero la partenza di Gara 2 a Matterley Basin. Un buono spunto ha permesso al pilota francese di prendere la testa fin dalle prime curve e vincere senza troppi problemi sia la manche che il Gran Premio. Successo e tabella rossa leggermente rinvigorita per il #3, che lascia il Regno Unito con 32 punti di vantaggio su Lucas Coenen. Il fenomenale rookie di KTM ha da rimpiangere l'errore commesso nelle prime fasi di Gara 1, quando l'anteriore lo ha tradito mentre si trovava in testa alla corsa. Oltre il secondo posto della gara di apertura, il belga si è accontentato della 3ª piazza in Gara 2.

Coldenhoff a podio, eterno Carioli: è 7°

Sul podio di Matterley Basin c'è posto anche per Fantic con un incredibile Glenn Coldenhoff. Il pilota olandese si è preso il lusso di portare alla vittoria il marchio italiano nella prima manche, riuscendo a resistere al connazionale e amico Jeffrey Herlings. Il pilota KTM sembrava più che intenzionato a prendersi Gara 1, ma un errore banale è risultato in una scivolata ed un 4° posto finale. Il duello tra i due si è ripetuto a parti invertite nella manche conclusiva, con Herlings bravo a difendere il suo 4° posto. Per il #84, però, è solo una 5ª posizione finale.

In Gran Bretagna si è finalmente rivisto anche Rubén Fernández: l'unico alfiere HRC dato l'infortunio di Tim Gajser si è preso un podio di manche in Gara 2 che mancava da Lugo, terminando la sua domenica 4°. Calvin Vlaanderen porta Yamaha al 6° posto davanti ad un maestoso Antonio Cairoli. Il nove volte iridato ha corso in sella alla Desmo450 MX su una delle piste che gli ha regalato più soddisfazioni e non ha di certo sfigurato. Il siciliano è stato autore di due ottime partenze che lo hanno messo fin da subito nel gruppo di testa, terminando così 7° assoluto e vincendo il duello interno con Jeremy Seewer (10° assoluto e caduto in Gara 1, ndr). Ottava posizione per Alberto Forato, il quale è ancora sulla via del recupero completo.

MX2 | Doppietta di Längenfelder: scatto per il titolo?

Così come in MXGP, anche la MX2 festeggia la propria tabella rossa. Simon Längenfelder si prende tutto a Matterley Basin, sulla pista che gli ha regalato il primo successo mondiale nel 2022. Così come tre anni fa, Längenfelder ha conquistato entrambe le gare: la prima approfittando di errori altrui, mentre la seconda grazie ad un ottimo spunto al cancelletto di partenza ed una condotta senza problemi di sorta. Sul podio con lui, a pari punti, Liam Everts e Sacha Coenen. Il primo si è affacciato al 2° posto in Gara 2 ed ha portato a casa un podio meritato, mentre Coenen è finalmente riuscito a concludere una domenica senza cadute.

La classifica del campionato vede Längenfelder con 52 punti di vantaggio su Andrea Adamo e addirittura 70 su Kay de Wolf. Gli ultimi due iridati hanno fatto la loro parte per perdere quanti più punti possibile: errore sanguinoso per Adamo in Gara 1 mentre si trovava in lotta con Oriol Oliver (5° assoluto, ndr). L'iridato 2023 è caduto ed ha concluso solo 10°, mentre in Gara 2 è arrivato 4° in una gara senza acuti (8° assoluto, ndr). È andata peggio a de Wolf, costretto ad un brutto cancelletto di partenza per il contatto del sabato con Valerio Lata (12° assoluto, ndr). Due rincorse concluse solo al 10° posto assoluto. Da segnalare il quarto posto nella classifica generale per Triumph con Guillem Farrés.

