WorldSBK | Catalunya: Álvaro Bautista in cerca di riscatto al Montmeló

Ad un mese esatto dalla prima gara a Phillip Island, il paddock del WorldSBK si riunisce a Catalunya per la prima tappa europea della stagione 2024. Negli ultimi due anni il tracciato del Montmeló ha visto un solo dominatore, ovvero Álvaro Bautista. Il bi-campione del Mondo in carica ha un'occasione irripetibile per raddrizzare il brutto weekend australiano.

Gli equilibri sono tutti da stabilire

Storicamente, quello di Phillip Island non è mai stato un weekend indicativo per quanto riguarda i valori in campo: il WorldSBK attende la Catalunya per vedere quali sono i veri valori in campo. I test svolti sullo storico circuito di Barcellona hanno sicuramente regalato qualche spunto. Ducati è ancora la moto da battere, con il rookie Nicolò Bulega come punta di diamante, almeno sulla carta. Al termine di una prima giornata più che positiva, Álvaro Bautista ha trovato nuovamente dei problemi nel giorno conclusivo, piazzandosi solo al 16° posto. Il Montmeló rimane comunque “casa Bautista”: il 39enne di Aruba.it Racing vanta ben due triplette nelle ultime due stagioni: il #1 rimane il favorito, ma avrà molto da dimostrare sia a sé stesso che agli avversari.

Se Bulega ha stabilito il record della pista nei test di settimana scorsa, Toprak Razgatlıoğlu e BMW sembrano sempre più vicini. Il pilota turco ha chiuso a soli 27 millesimi dal giovane romagnolo, quindi al di sotto del precedente limite della pista. Essendo a fine Marzo, le temperature saranno più basse rispetto al passato per il WorldSBK in Catalunya. Questo rappresenta un'incognita, ma per Razgatlıoğlu potrebbe essere un vantaggio, visti i problemi di gestione della gomma posteriore a Phillip Island.

Jonathan Rea e Yamaha si sono riconciliati? Incognita Kawasaki

I test svolti dal WorldSBK in Catalunya settimana scorsa sembrano aver riportato nelle prime posizioni Jonathan Rea e Yamaha. Il nuovo “matrimonio” tra il nordirlandese e la casa di Iwata è partito in maniera disastrosa il mese scorso, con il sei volte iridato sovrastato dai problemi della sua R1 ed acciaccato dalla brutta caduta in Gara 2. Dopo un mese lontani dalla pista, la moto dei tre Diapason e il #65 sembrano essersi riconciliati, con Rea in grado di tornare nelle posizioni di testa, davanti anche al compagno Andrea Locatelli.

Meno brillante, come ci si poteva attendere, è stata Kawasaki. Il costruttore di Akashi si è ritrovato a sorpresa di tutti in vetta alla classifica piloti dopo il primo round stagionale con Alex Lowes. L'amore per Phillip Island da parte del #22 è risaputo: bisogna vedere se per la ZX10-RR è stato un fuoco di paglia oppure si saprà confermare come contendente alla vittoria. I test sembrano suggerire la prima opzione, ma solo Domenica si tireranno le somme. Sarà interessante seguire anche la crescita di Axel Bassani, sempre più a suo agio con la nuova moto.

Pirelli con due novità per il Montmeló

Al termine di un primo weekend di luci ed ombre nel Motomondiale, Pirelli torna nel WorldSBK in Catalunya con due novità. La casa milanese ha portato due pneumatici di sviluppo già provati nei test: uno all'anteriore e uno al posteriore. Sul davanti debutterà una nuova specifica della SC1 (C0516), pensata per ottenere una maggiore stabilità. Al posteriore, invece, a cambiare è la mescola SCX. La gomma più morbida a disposizione dei piloti in gara, passerà alla specifica C0900, mirata ad incrementare sia la stabilità e prestazioni. Queste due nuove mescole si aggiungono alle già presenti SC1 e SC2 (anteriore) e la coppia SCX-SC0 (posteriore). “Dietro” i piloti potranno scegliere la super morbida SCQ per Superpole e Superpole Race.

WorldSSP | La prova del nove per Yari Montella

Oltre al debutto del WorldSSP300, il weekend WorldSBK in Catalunya vedrà, come sempre, anche il WorldSSP. In Australia Yari Montella si è preso la scena vincendo entrambe le manche, candidandosi così come uno dei maggiori pretendenti al titolo. Il pilota campano dovrà però guardarsi le spalle dall'armata di MV Agusta: Marcel Schrötter si è confermato come uno dei piloti più costanti della categoria, ancora in cerca della prima vittoria. Bahattin Sofuoğlu ha ottenuto proprio in Catalogna la prima vittoria della sua giovane carriera in 600cc, confermando la bontà della F3 800. Passando al team MotoZoo, anche Federico Caricasulo ha dimostrato un adattamento piuttosto veloce alla moto lombarda, conquistando due quarti posti in Australia. Attesi al riscatto anche due grandi delusi di Phillip Island come Stefano Manzi e Adrián Huertas. Il primo è stato vittima di una banale scivolata in Gara 2, mentre il secondo ha conquistato la Superpole ma è stato fermato da un problema tecnico in griglia che gli ha pregiudicato l'intero weekend.

A Barcellona comincia anche il WorldSSP Challenge. Il campionato “europeo” vede tanti volti italiani come protagonisti. Su tutti si aspetta il debutto mondiale di Simone Corsi, il quale sarà in sella alla Ducati di Renzi Corse. Raffaele De Rosa porterà al debutto la QJ GSR 800, mentre Gabriele Giannini (bi-campione National Trophy 1000 in carica, ndr) sarà al via con la Kawasaki di Prodina Racing. Federico Fuligni sarà sulla Ducati di Orelac Racing, insieme al titolare nel mondiale Lorenzo Baldassarri.

WorldSBK | Catalunya: gli orari del weekend

Venerdì 22 Marzo (Sky Sport Arena, ch. 204)

09:40 | WorldSSP300 - FP

10:15 | WorldSBK - FP1

11:20 | WorldSSP - FP

14:05 | WorldSSP300 - Superpole

14:55 | WorldSBK - FP2

15:55 | WorldSSP - Superpole

Sabato 23 Marzo (Sky Sport Max, ch. 205)

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldSSP300 - WUP 1

09:50 | WorldSSP - WUP 1

10:55 | WorldSBK - Superpole

12:40 | WorldSSP300 - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1 (differita 17:45 TV8)

15:10 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 24 Marzo

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldSSP300 - WUP 2

09:40 | WorldSSP - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (diretta TV8)

12:45 | WorldSSP300 - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (differita 16:15 TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio

