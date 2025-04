MotoGP | GP Spagna, Quartararo: “E’ stato un weekend speciale”

Il weekend del GP di Spagna di MotoGP sorride alla Yamaha e soprattutto a Fabio Quartararo, che dopo aver ritrovato la pole position si regala anche un podio grazie alla seconda posizione conquistata oggi. Che sia arrivata finalmente la svolta per la casa giapponese e per “El Diablo”?

Un weekend speciale

Fabio Quartararo ritrova finalmente il sorriso grazie ad un super weekend ed una prestazione più che convincente. Il francese di Yamaha, infatti, dopo aver conquistato la pole position che mancava dal GP d’Indonesia 2022, ritrova anche il podio grazie al secondo posto conquistato in gara. Il fine settimana sarebbe potuto essere anche migliore se “El Diablo” non fosse caduto nella Sprint mentre battagliava con Marc Marquez per la prima posizione. Il francese però nella gara lunga non ha commesso errori, riuscendo a restare al comando per i primi dieci giri, salvo poi arrendersi alla Ducati di Alex Marquez, che oggi ha coronato finalmente il sogno della prima vittoria in carriera.

Un risultato quello di oggi che rialza le quotazioni della Yamaha, ma anche il morale considerato che Quartararo è riuscito a tenere tranquillamente alle spalle la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che anche oggi si è dovuto accontentare della terza posizione. La casa giapponese sembra finalmente aver trovato la quadra come dimostrano comunque i risultati di inizio stagione che non la vedono più nelle retrovie, ma c’e da chiedersi se sia il circuito di Jerez a ben adattarsi alla M1 oppure veramente ad Iwata hanno finalmente trovato qualcosa per giocarsela con i migliori. La prova del nove sicuramente l’avremo nelle prossime gare, ma Quartararo oggi ha sicuramente dimostrato di non aver perso il suo immenso talento in questi anni, e con una moto all’altezza ha tutte le carte in regola per giocarsela con i migliori.

Le dichiarazioni di Quartararo

Al termine del GP di Spagna di MotoGP Fabio Quartararo è parso estremamente soddisfatto del risultato portato a casa oggi: “E’ stato un weekend speciale per me, la pole, la partenza aggressiva della Sprint e la battaglia con Marc Marquez nelle prime curve. Siamo stati veloci tutto il weekend, sono riuscito a fare il mio passo anche se le mie traiettorie sono leggermente diverse dagli altri piloti. Ma siamo riusciti a comandare la gara per diversi giri che per noi è importante, perché dopo che Alex mi ha passato non sono più riuscito a riprenderlo. Ho tenuto il mio passo e mi sono preso il miglior risultato possibile”.

Il francese aggiunge: Mi sono divertito durante la gara perché erano anni che non ero in testa e la sensazione di non avere nessuno davanti è incredibile. Penso che sia stato un grande step a livello mentale pensare che siamo veloci e che possiamo lottare con questi piloti, ma comunque non dobbiamo porci aspettative per le prossime gare perché la moto è la stessa delle ultime due gare. Sappiamo quanto abbiamo sofferto in Qatar e dobbiamo stare calmi, il giorno che avremo nuovamente la possibilità di fare una gara come questa dobbiamo coglierla”.

Sui miglioramenti di Yamaha Quartararo spiega: “Per adesso il grip non c’entra nulla con i miglioramenti di Yamaha. Dove facciamo fatica è soprattutto la prima parte di gara, essendoci ancora la gomma della Moto2. Quando poi siamo noi a lasciare le nostre gomme sull’asfalto la moto va abbastanza bene. Con questo grip ed il caldo tutti andavano più piano rispetto alle FP2, ma abbiamo fatto un buon lavoro ed il grip con le gomme usate andava abbastanza bene”.

Julian D’Agata