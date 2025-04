MotoGP | GP Spagna, Gara: Marc sbaglia, Álex Márquez si regala la prima vittoria

È arrivata a Jerez de la Frontera la consacrazione finale di Álex Márquez in MotoGP. Lo spagnolo ha sfruttato la caduta del fratello Marc, superato Fabio Quartararo e conquistato così il primo successo della carriera in top class. Sul podio con lui proprio la Yamaha, mentre Francesco Bagnaia si accontenta della 3ª posizione.

Finalmente Álex! Marc sbaglia, il piccolo vince

Come sempre in questo inizio di stagione, sono i fratelli Márquez i protagonisti della MotoGP a Jerez. La corsa di Marc Márquez nelle posizioni di testa è durata meno di tre giri, quando è entrato troppo forte in curva 8: l'anteriore della Desmosedici ha lasciato quello che era l'ex leader del campionato. Caduta senza troppe conseguenze per il #93, che ha ripreso la via della pista e ha rimontato fino alla 12ª posizione.

A prendersi la scena è quindi Álex Márquez: il pilota di Gresini Racing è finalmente il protagonista e si aggiudica in maniera trionfale la prima vittoria di carriera in MotoGP. Dopo la caduta del fratello, il #73 ha mantenuto la pazienza, aspettato il calo delle gomme e preso la testa della corsa. Da lì non ce n'è stato più per nessuno: il ducatista ha vinto in maniera trionfale, prendendosi anche la testa della classifica mondiale di un solo punto su Marc Márquez.

Quartararo porta Yamaha sul podio, Bagnaia si accontenta

Numero da circo portato a termine per Fabio Quartararo a Jerez de la Frontera. Il francese ha mantenuto la testa della corsa in partenza, guidandola fino al sorpasso per la vittoria di Álex Márquez. Ci si aspettava un calo della gomma posteriore per El Diablo, che ha mantenuto i nervi saldi ed ha resistito ad una timida progressione di Francesco Bagnaia. Il pilota di Chivasso sembrava fosse in grado di seguire il più giovane dei fratelli Márquez, ma non ha mai nemmeno provato l'attacco nei confronti di Quartararo. Il pilota Yamaha torna quindi sul podio dopo una gara eroica al 2° posto, mentre Bagnaia porta a casa dei buoni punti ma perde l'imbattibilità in terra spagnola. Ora Pecco è a 20 lunghezze dalla vetta, un gap ancora più che gestibile.

KTM in grande spolvero, Di Giannantonio è 5°

Devono ancora essere affrontati tutti i controlli del caso, memore di quanto successo in Qatar, ma Maverick Viñales ha portato a termine una grandissima gara in 4ª posizione. Dopo il podio tolto a Lusail, il pilota Tech3 Racing ha portato in alto il marchio di Mattighofen che ha portato tutte le quattro RC16 all'interno dei primi dieci. I due ufficiali Brad Binder e Pedro Acosta hanno chiuso al 6° e 7° posto, mentre Enea Bastianini ha chiuso un'altra magistrale rimonta al 9° posto.

Top 5 anche per Fabio Di Giannantonio, l'unica Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team al traguardo vista la caduta di Franco Morbidelli mentre stava lottando per la 5ª posizione. Il romano porta a termine una gara solida senza particolari sbavature. L'unica Aprilia nei primi dieci è quella del rookie Ai Ogura. Il giapponese è 8° con una corsa in rimonta, mentre Marco Bezzecchi solamente 15° dopo un errore al 2° giro che lo ha costretto a ripartire dall'ultima posizione in classifica. C'è spazio anche per Honda al 10° posto con Luca Marini, bravo a precedere Johann Zarco. Joan Mir è caduto mentre era 6°.

MotoGP | GP Spagna: i risultati della gara

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto2 | GP Spagna, Gara: monologo di González a Jerez