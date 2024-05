TCR Italy | Misano, gara-2: prima gioia per Park Junui

In una gara-2 del TCR Italy sensibilmente accorciata a causa dei problemi di gomme evidenziati nella giornata di ieri, ad avere la meglio è stato Park Junui. Una tripletta coreana, considerando la nazionalità di pilota, team e vettura, la Hyundai Elantra. Seconda posizione per Nicola Baldan, mentre a completare il podio è stato Matteo Imberti, in rimonta dalla quinta fila.

Un fulmine in partenza, poi il controllo

Park ha costruito la vittoria con una grande partenza, portandosi davanti al poleman Cimenes alla staccata della Variante del Parco. Una volta portata la Elantra N davanti a tutti, il coreano ha imposto il proprio ritmo, girando su tempi molto veloci e costanti, imprendibili per tutti, a partire dal team mate Park Junesung, ottavo al traguardo. La prima affermazione per il sudcoreano è arrivata anche grazie alla battaglia per il podio che ha visto protagonisti Baldan, Imberti e Tavano per larga parte di gara-2.

Alla fine, a spuntarla sul secondo gradino del podio è stato Nicola Baldan, primo tra i piloti alla guida della Audi RS3 LMS. Il veneto ha avuto la meglio di Tavano al quinto passaggio, dopo alcuni giri di studio in cui i due non si sono presi troppi rischi. Ad approfittare del duello è stato certamente Matteo Imberti, con la seconda Elantra N al traguardo, preparata dal Kombat Motorsport. Una bella rivincita per lui, dopo la beffa patita nella giornata di ieri.

Ley maturo, Tavano quinto di un soffio su Cimenes

La quarta posizione è andata al britannico Alex Ley, in rimonta dall'ottava piazza e ancora leader della classifica dopo la vittoria di ieri. L'inglese ha preceduto Salvatore Tavano, che alla fine è risultato essere il primo tra i piloti al volante della nuova Cupra Leon, preparata dalla Scuderia del Girasole. Il siciliano ha accusato un calo nella seconda parte di gara, ma è comunque riuscito ad avere la meglio su Ruben Volt, al volante della Honda Civic di ALM Motorsport.

Settima piazza per il poleman Cimenes, a cui va fatto comunque un grande plauso essendo al debutto nella categoria. Ottimo ottavo posto per Levente Losonczy, ormai al terzo anno di presenza nel TCR Italy. Marco Pellegrini e Cosimo Barberini hanno chiuso la top ten, approfittando anche di un problema nel finale per Denis Babuin.

La classifica di gara-2

TCR DSG: Alcidi porta la Golf al successo

Nella gara riservata alle vetture equipaggiate con frizione DSG, ad avere la meglio è stato Alessandro Alcidi. L'italiano ha portato al successo la Volkswagen Golf, davanti alla Audi RS3 di Luca Franca (ora leader della classifica generale) e alla Cupra Leon di Mattia Lancellotti. Peccato per Roccadelli, che ha visto sfumare la doppietta a causa dello splitter anteriore danneggiato e ceduto nel finale di gara.

La classifica di gara 2 del TCR DSG

Una grande vittoria dunque per Park, che mette a frutto il lavoro svolto la passata stagione. Il prossimo appuntamento con il TCR Italy è in Sicilia, a Pergusa, dove i piloti si troveranno ad affrontare un tracciato che torna a fare parte del calendario dopo tanti anni di assenza. Sicuramente andranno fatti alcuni aggiustamenti per quanto riguarda la questione relativa alla mescola delle gomme, dopo i tanti cedimenti evidenziati nelle due giornate di Misano, con molti piloti in difficoltà nonostante la durata di gara-2 praticamente dimezzata.

Da Misano - Nicola Saglia