TCR Italy | Misano, gara-1: buona la "prima" per Alex Ley, Roccadelli a segno nel DSG

E' il debuttante inglese Alex Ley il primo vincitore del TCR Italy edizione 2024. Il 19enne del team Target, vicecampione lo scorso anno in patria, si è imposto in gara-1 a Misano dopo essere partito dalla pole. A completare il podio Salvatore Tavano, al debutto con la nuova Cupra VZ della Scuderia Girasole, e il coreano Junui Park. Nella gara riservata alle DSG, successo per il giovane Matteo Roccadelli che ha preceduto Luca Franca e Alessandro Alcidi.

Il TCR Italy parla inglese con Alex Ley

Solito pienone di iscritti e tanti volti nuovi al via nella prima tappa del TCR Italy, andata in scena sul Misano World Circuit. Ad imporsi sotto la bandiera a scacchi in maniera autorevole ma al tempo stesso sorprendente è stato Alex Ley, ieri autore di una perentoria pole position ed oggi abile a gestire la gara inaugurale dell'anno caratterizzata dal nuovo format da 35' + 1 giro. Il portacolori Target era stato costretto ad un certo punto della gara a cedere il comando all'arrembante Nicola Baldan, prima che questi fosse costretto al ritiro per un guaio tecnico. Via libera fino al traguardo a quel punto per il giovane britannico, il quale ha preceduto sul podio Michele Imberti e Salvatore Tavano. Inizialmente la classifica aveva infatti dato il pilota bergamasco al secondo posto, nonostante non fosse nemmeno a tagliare il traguardo, dopo che un principio d'incendio sviluppatosi sulla sua Hyundai Elantra lo aveva costretto ad una precipitosa fuga dall'abitacolo. La piazza d'onore è stata poi assegnata a Salvatore Tavano, la cui nuova vettura era giunta dalla Spagna soltanto a ridosso del weekend, il quale ha preceduto la Hyundai del coreano Park.

La bagarre non è mancata a ridosso del podio. Il canadese Nicholas Taylor, scattato dalla prima fila, ha rapidamente perso terreno subendo inizialmente l'attacco del sudcoreano Kim ed in seguito una toccata da parte di Ruben Volt, classificandosi alla fine sesto. Questo grazie anche alla penalità post-gara inflitta a Filippo Barberi, che ha premiato la bella rimonta messa a segno da Matteo Poloni, giunto quinto. Buona prova anche per Denis Babuin, capace di recuperare numerose posizioni al via e settimo alla fine con l'Audi del suo Planet Motorsport. A completare la top ten Pelatti, Danova e Martinez.

Nel TCR DSG svetta Roccadelli

Nella gara riservata alle vetture DSG, a brillare è stato il talento del giovane Matteo Roccadelli su Cupra Leon, debuttante nella categoria dopo la precedente esperienza maturata lo scorso anno nei Prototipi. Il vercellese è riuscito ad approfittare dei guai occorsi al poleman Luca Verdi (poi costretto al ritiro), per avere la meglio nella seconda parte di gara nei confronti di Luca Franca, giunto alle sue spalle. Alessandro Alcidi su VW Golf ha completato il podio precedendo Pietro Alessi, mentre una penalità di 5" inflitta ad Andrea Argenti ha consentito al duo Pro Race formato da Lisi e Berton di chiudere rispettivamente al quinto e sesto posto.

Il TCR Italy tornerà in pista domani per gara-2, in programma alle ore 10:00 per le vetture con cambio sequenziale e alle 14:55 per le DSG.

Da Misano - Marco Privitera