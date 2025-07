MotoGP | GP Repubblica Ceca, Bagnaia infuriato: "Così non va bene"

Come spesso è successo in questo 2025, il venerdì di Francesco Bagnaia non è stato all'altezza. Tredicesimo posto nel turno di Practice MotoGP e Q1 per il torinese, visibilmente arrabbiato per un errore del box negli ultimi minuti.

La furia di Bagnaia: “Strategia sbagliata”

Le FP1 di Francesco Bagnaia sono state più che positive: in un tracciato come Brno, particolarmente affine alle sue caratteristiche, il torinese ha concluso il turno al 3° posto dietro solo a Marc Márquez e Jack Miller: “È stata una giornata positiva: sono andato forte fin da subito sul bagnato, anche stamattina” ha dichiarato Pecco riguardo al turno mattutino.

Le cose sono andate diversamente nelle Practice: inizialmente, Bagnaia ha perso diversi minuti fermo ai box. Il colpo di grazia sulla sorte del suo venerdì è stato la decisione, da parte del box, di montare una gomma Soft al posteriore invece della ben più performante Media: il risultato è la 13ª posizione ed il passaggio obbligato per il Q1. Bagnaia ha dichiarato, visibilmente infuriato, ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Giornata positiva fino a che non abbiamo sbagliato la strategia: tutto qui, ora sono fuori dai dieci. Abbiamo perso troppo tempo nei box nel turno di Practice. Già eravamo a filo per entrare in Q2, ma ci siamo anche complicati la vita da soli. So cos'è successo e non sono contento”. Bagnaia poi conclude: “Spero sia asciutto. Domani mattina dobbiamo provare qualcosa per migliorare il grip. Il time attack sarà fondamentale per partire davanti: il potenziale per farlo c'è eccome”.

Tardozzi si scusa: “Ci assumiamo la colpa”

A parlare è stato il team manager di Ducati, Davide Tardozzi. L'ex pilota ha sottolineato come sia stata la squadra a spingere Bagnaia verso la gomma sbagliata: “Abbiamo sbagliato noi la scelta della gomma posteriore, evidentemente l'opzione migliore era la Media e Pecco era di quell'idea, ma abbiamo optato per la soft che non ha funzionato”.

Tardozzi poi continua: “C'erano pochi giri a disposizione e probabilmente Bagnaia avrebbe avuto bisogno di un passaggio in più, ma ci prendiamo la responsabilità di questo mancato accesso in Q2 e capiamo il suo nervosismo". Una scelta, quella della Media al posteriore, che ha condizionato l'ultimo attacco al tempo non solo di Bagnaia ma anche altri piloti come Jack Miller e Álex Márquez. Nonostante la giornata difficile, Tardozzi rimane comunque ottimista sul potenziale del proprio pilota già dimostrato nel corso della mattinata: “Il potenziale di Pecco era molto più alto di così e l'ha dimostrato in mattinata, abbiamo sbagliato ma torneremo in alto”.

Valentino Aggio

