FIA F2 | Si va in Austria: gli orari del round di Spielberg

La F2 approda in Austria, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, per il settimo round stagionale. Sul tracciato di proprietà del team campione del mondo, la categoria cadetta correrà a contorno del Gran Premio d'Austria di Formula 1: arrivati a metà del campionato, il round austriaco inizierà a definire gli equilibri della stagione. Ecco tutte le informazioni utili e gli orari del weekend.

La situazione in classifica

Nonostante abbia vanificato un'ottima pole position conquistata nell'ultima qualifica, Paul Aron è stato comunque protagonista di un buon fine settimana al Montmelò: terzo al termine della Sprint Race anche grazie alle penalità inflitte a Ritomo Miyata e Juan Manuel Correa. L'estone ha poi chiuso al quarto posto la Feature Race, dopo un'escursione fuori pista che gli ha fatto perdere qualche posizione. Il pilota Hitech, comunque, allunga nei confronti dei diretti rivali in campionato, portandosi a 100 punti contro i 91 di Isack Hadjar e ai 75 di Zane Maloney.

Quarto a 62 lunghezze è Jak Crawford, autore con DAMS di un'a prova di forza nella scorsa Feature Race, che gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni in classifica. Seguono poi ravvicinati Dennis Hauger e Franco Colapinto a 56, Gabriel Bortoleto a 55 e Kush Maini a 50.

Solo nono, a 48 punti, Andrea Kimi Antonelli. Il giovane alfiere Prema, nonostante una buona qualifica in quinta posizione, è stato protagonista in Spagna di un weekend al di softto delle aspettative, non riuscendo a raccogliere neanche un punto, anche per via di una vettura con ancora evidenti carenze lato setup.

Il circuito del Red Bull Ring

Situato nella regione della Stiria, il tracciato del Red Bull Ring risale addirittura al 1969, e ha ospitato dal 1970 al 1987, poi dal 1997 al 2003, e infine dal 2014 ad oggi il GP d'Austria di Formula 1, oltre che due edizioni del GP di Stiria nel 2020 e nel 2021 quando, a causa della pandemia, si rese necessario correre due gare sullo stesso circuito in alcune occasioni. Dal 2004 è di proprietà della Red Bull.

Originariamente lungo circa 7 km, dal 1997 è stato accorciato per motivi di sicurezza grazie all'intervento di Hermann Tilke, e ora misura 4318 metri, ruota in senso orario e conta 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra. Di per sé non è un tracciato particolarmente complicato, e le tre zone di DRS, situate sul rettilineo principale, tra curva 1 e curva 3, e tra curva 3 e curva 4, creeranno molte occasioni di sorpasso: le insidie più grosse sono date dall'altitudine (che oltre a rendere più difficoltoso il lavoro per i motori, può anche causare problemi fisici ai piloti) e dai track limits, spesso protagonisti delle gare con decisioni che ribaltino la classifica: tuttavia, da quest'anno è stata aggiunta della ghiaia all'uscita di alcune curve, cosa che dovrebbe, in teoria, ridurre i problemi in tal senso.

Il circuito del Red Bull Ring in Austria, dove correrà la F2 questo weekend. © F1

28 i giri della Sprint Race del sabato (120.778 km), mentre la Feature Race della domenica sarà di 40 tornate (172.594 km): in quest'ultima sarà obbligatorio il cambio gomme, e a tal proposito è d'uopo menzionare che Pirelli porterà gomme Supersoft a banda viola e Soft a banda rossa. Il record della pista non è più stato ritoccato dal 2017 ed appartiene a Charles Leclerc, che girò con Prema in 1:13.396.

Gli orari del round in Austria della F2

Tutte le sessioni saranno in programma su Sky Sport F1.

Venerdì 28 giugno

10.05 - 10.50: Prove Libere

14.55 - 15.25: Qualifiche

Sabato 29 giugno

13.30 - 14.20: Sprint Race

Domenica 30 giugno

10.00 - 11.05: Feature Race

Alfredo Cirelli