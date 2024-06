FIA F2 | Barcellona, Sprint Race: prima vittoria stagionale per Martins, Correa torna sul podio dopo cinque anni

Grandi ritorni sul podio a Barcellona, dove è andata in scena la Sprint Race di FIA F2 che ha visto tornare al successo Victor Martins. Dopo un inizio di stagione difficile, scattata addirittura con i pronostici a suo favore, il francese non ha brillato finendo soltanto in quattro occasioni in zona punti. Oggi invece è arrivato il riscatto nella giornata in cui l'emozione più grande è sicuramente quella di rivedere Juan Manuel Correa sul podio.

Martins ringrazia Maini e vince

Si è praticamente decisa in partenza la Sprint Race di FIA F2 di oggi, che ha visto scattare dalla pole position Kush Maini, in virtù dell'inversione dei primi dieci classificati nel corso delle qualifiche di ieri. L'indiano non è però riuscito a sfruttare l'occasione, partendo male e venendo sfilato da Martins e Miyata.

La gara è poi proseguita a posizione invariate, con Miyata che ha provato inizialmente a tenere il passo del vincitore, ma ha poi dovuto abbandonare definitivamente le speranze di vittoria e podio per via di una doppia penalità di 5 secondi per track limits. Il giapponese, secondo sotto la bandiera a scacchi, ha dunque terminato la sua corsa soltanto in ottava piazza, guadagnando l'ultimo punto a disposizione, al quale si è aggiunto però quello del giro più veloce ottenuto nel corso del terzo giro.

Non c'è stata poi occasione di migliorare questa prestazione a causa anche del caldo, che ha costretto i piloti a gestire al meglio le gomme per arrivare al traguardo senza effettuare soste.

Grazie alla penalità sono dunque saliti sul podio Maini e Correa, con quest'ultimo a festeggiare a distanza di ben cinque anni dall'ultima volta dopo il lungo periodo di riabilitazione in seguito al terribile incidente di Spa-Francorchamps del 2019 in cui perse la vita Anthoine Hubert.

Fuori dal podio invece Paul Aron, che ha conquistato la quarta posizione scattando dalla nona casella. Altra grande prestazione per il pilota estone, che dopo la pole position di ieri ha conquistato altri punti importanti che gli permettono di allungare in classifica piloti. Quinto invece Jak Crawford, davanti a Gabriel Bortoleto ed Isack Hadjar.

Prema in crisi con Antonelli e Bearman

Giornata pessima per il team Prema, fuori dalla zona punti sia con Andrea Kimi Antonelli che con Oliver Bearman. Il pilota italiano, nonostante la buona qualifica di ieri che gli ha permesso di scattare anche oggi dalla terza fila, non è riuscito a conquistare nemmeno un punto. Dopo un avvio incoraggiante, in cui sembrava poter tenere il ritmo di Aron, il pilota di scuola Mercedes è andato in crisi venendo sfilato da diversi avversari fino a concludere la corsa in decima posizione.

Peggio di lui è andata al suo compagno di squadra Bearman, addirittura ritirato dopo una gara difficilissima passata sempre nelle retrovie, superato praticamente da tutti.

Domani l'occasione per riscattarsi nella gara lunga. Nel frattempo la classifica piloti vede Aron sempre più leader a quota 85 punti, seguito da Hadjar a 5 lunghezze.

Classifica Sprint Race FIA F2 Barcellona

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: