F1 | GP Arabia Saudita, delusione Ferrari in qualifica. Vasseur: “Domani tutto è possibile”

Una Ferrari ancora una volta deludente nelle qualifiche del GP d’Arabia Saudita di F1. Il team di Maranello infatti non riesce ad andare oltre la quarta posizione con Charles Leclerc e addirittura la settima con Lewis Hamilton, che non sembra ancora riuscire ad adattarsi alla SF-25.

Delusione Ferrari

Una Ferrari che delude ancora nelle qualifiche del GP d’Arabia Saudita di F1. Charles Leclerc cerca di fare il possibile per mettere la Rossa più avanti possibile, ma non riesce ad andare oltre la quarta posizione pagando un distacco di quasi quattro decimi dalla Red Bull di Max Verstappen nonostante le novità portate dagli uomini di Maranello qui a Jeddah. Un distacco che si sviluppa principalmente nel primo settore, dove la SF-25 soffre le prime due curve mostrando il fianco ad un vistoso sovrasterzo. Per Leclerc la speranza rimane il passo gara per cercare di agguantare quantomeno un podio, in un circuito in cui storicamente la safety car è all’ordine del giorno considerato il mix di alta velocità e curve strette.

Discorso diverso invece per Lewis Hamilton che domani in gara partirà dalla settima casella. Per Lewis purtroppo l’adattamento alla Ferrari si sta rivelando più difficile del previsto ed i risultati (a parte l’exploit nella Sprint in Cina) purtroppo tardano ad arrivare: La SF-25 si sta rivelando più ostica del previsto infatti per il sette volte Campione del Mondo, che oggi nelle qualifiche del GP Arabia Saudita paga un distacco di addirittura sei decimi da Leclerc, segno che è proprio la fiducia a mancare. Domani in gara sebbene per il monegasco il podio possa essere alla portata, per l’inglese invece servirebbe un miracolo per vederlo nelle zone alte della classifica e l’obiettivo può essere solo quello di andare a limitare i danni in attesa di tempi migliori.

Le dichiarazioni di Vasseur

Qualche segnale di ottimismo filtra però dal team Principal della Ferrari Frederic Vasseur, che è convinto di poter vedere la Rossa competitiva in gara domani:

“Possiamo sempre fare un lavoro migliore ma è vero che dall’inizio del weekend perdiamo tanto tempo in curva 1. Siamo a tre decimi dalla pole position ,ma è andata come è andata e dobbiamo pensare alla gara di domani. Sulla distanza infatti siamo sempre andati meglio rispetto alla qualifica ed in gara tutto è possibile.

Sulle difficoltà di Lewis Hamilton, Vasseur invece risponde:

“La storia è totalmente diversa rispetto allo scorso weekend. In Bahrain Lerwis aveva un buon passo ed ha sbagliato nell’ultimo tentativo del Q3. Oggi invece è stato tutto un pò più difficile per lui ed ha fatto fatica a trovare il bilanciamento. Ed in questo tipo di circuito quando non hai fiducia nella macchina tutto diventa più complicato. Vedremo in gara, visto che la settimana scorsa aveva fatto una bella rimonta e sono sicuro che farà un bel lavoro anche domani”.

Vasseur ha infine concluso ammettendo che in Ferrari stanno vivendo più difficolta di quanto preventivato ad inizio stagione:

“Sono deluso perché non siamo qui per essere a tre decimi dalla pole, ed ho la sensazione che non siamo riusciti a mettere tutto insieme in questo weekend. Ma la gara è domani e qui a Jeddah si può superare quindi tutto è aperto. Ma è anche vero che la situazione si ribalta da fine settimana in fine settimana. Verstappen per esempio ha vinto in Giappone ed ha poi sofferto in Bahrain, mentre qui è tornato davanti. La costanza è difficile da trovare per noi ma anche per gli altri, a parte forse che per la McLaren”.

