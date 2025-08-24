Moto3 | GP Ungheria, Gara: Quiles beffa Perrone di 18 millesimi

A Balaton Park è Maximo Quiles a conquistare la vittoria nella gara di Moto3. Alle sue spalle Valentin Perrone e David Muñoz. Medaglia di legno per Ángel Piquears che recupera punti importanti per il campionato. Gara difficile per gli italiani che non entrano in Top 10.

I rookies infiammano Balaton Park

Non è stata la solita gara di gruppo della Moto3. Come già visto in Austria, Maximo Quiles ha preso subito il comando della gara, provando ad imporre il suo ritmo e a spezzare il gruppo degli inseguitori. Sin dal venerdì, il rookie Aspar aveva mostrato un passo gara impressionante che solo pochi piloti riuscivano a tenere. Un errore al giro 10 gli è però costato la testa della corsa, costringendolo a ricostruire la sua gara. Un ultimo giro infuocato con una lotta tra i rookies, ha visto trionfare Maximo Quiles per la seconda volta nella entry class. Alle sue spalle, Valentin Perrone con una gara degna di nota. Terza posizione per David Muñoz che ha portato a casa un altro podio.

Medaglia di legno per Ángel Piqueras che non è mai riuscito ad essere incisivo in questa gara. Comunque una buona gara dello spagnolo, che ha recuperato altri punti importanti per il campionato. É riuscito a limitare i danni ancora una volta Josè Antonio Rueda, protagonista di una gara anonima. Il leader del mondiale non aveva il ritmo per poter lottare per la vittoria, ma è riuscito ancora una volta a chiudere in Top 5.

Gli italiani fuori dalla Top 10

Sesta e settima posizione per i piloti Leopard Racing, Adrian Fernández e David Almansa. Alle loro spalle Joel Kelso e Alvaro Carpe. Undicesima posizione per Dennis Foggia, il primo degli italiani, seguito da Nicola Carraro. Buona gara del rookie Casey O'Gorman, tredicesimo. Diciassettesima posizione per Stefano Nepa seguito da Noah Dettwiler e Riccardo Rossi. Ventunesimo Leonardo Abruzzo che ha dovuto scontare un long lap penalty a causa dei track limits. Gara amara per Guido Pini. Dopo essere partito bene ed essere riuscito a tenere il ritmo del gruppo, l'italiano ha commesso qualche errore di troppo e a cinque giri dalla fine è caduto.

Moto3 | GP Ungheria: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea