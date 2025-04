F1 | GP Arabia Saudita, qualifiche: Verstappen in pole davanti a Piastri, botto per Norris

Max Verstappen conquista la pole position a Jeddah, quinto appuntamento della stagione 2025 di F1. L'olandese partirà davanti a tutti nel GP dell'Arabia Saudita precedendo Oscar Piastri in seconda posizione e George Russell in terza. Delusione per la Ferrari che non trova il passo sul giro secco. Grande botto invece per Lando Norris, che domani scatterà dalla decima posizione.

Verstappen straordinario, Norris a muro

É una pole position straordinaria quella messa a segno da Max Verstappen a Jeddah. L'olandese, dopo il difficile inizio del weekend, prende la scia del compagno di squadra e conquista la prima casella in griglia di partenza. Scatterà domani in seconda posizione Oscar Piastri, a soli 10 millesimi dalla pole position. Ottima terza posizione per George Russell, che si sta dimostrando un vero e proprio specialista del giro secco. Al suo fianco partirà Charles Leclerc (4°). Apre la terza fila Kimi Antonelli in quinta posizione, che precede la sorpresa di giornata Carlos Sainz, sesto.

Un'altra qualifica difficile, invece, per Lewis Hamilton, che non sembra aver trovato il ritmo per poter attaccare le prime posizioni. Il britannico partirà domani solo dalla settima casella. Di fianco a lui Yuki Tsunoda che si dimostra sempre più a suo agio con questa vettura. In nona posizione, alle sue spalle, partirà Pierre Gasly.

Grande delusione per Lando Norris che nei primi minuti del Q3 si rende protagonista di un incidente. Il pilota britannico, dopo aver preso un cordolo, perde il controllo della sua vettura e va a sbattere contro il muro. Lando Norris sarà quindi costretto a partire dalla decima posizione e sarà chiamato ad una rimonta per mantenere la leadership nel mondiale.

Bene Albon, fuori dal Q3 entrambe le Visa Cash App

Fuori per soli 7 millesimi dai primi 10 Alexander Albon, undicesimo, autore di una buona qualifica fino al momento dell'eliminazione. Non passano il taglio del Q2 entrambe le Visa Cash App. Liam Lawson chiude in dodicesima posizione, mentre il compagno di squadra, Isack Hadjar è quattordicesimo. Tra i due piloti del team di Faenza, si insinua il bi-campione del mondo, Fernando Alonso (13°). Chiude in quindicesima posizione, invece, Ollie Bearman.

Eliminato in Q1 Lance Stroll che partirà domani dalla sedicesima casella in griglia con alle sue spalle Jack Doohan (17°). Di fianco a lui in griglia di partenza, in diciottesima posizione, scatterà Nico Hulkenberg. Delusione per Esteban Ocon, dopo l'ottima gara di cui è stato protagonista in Bahrain, il pilota francese chiude le qualifiche solo in diciannovesima posizione. Dall'ultima casella in griglia partirà Gabriel Bortoleto. Il brasiliano, ha commesso un errore nell'ultimo giro lanciato e questo non gli ha permesso di provare ad attaccare la qualificazione al Q2.

F1 | GP Arabia Saudita: i risultati delle qualifiche

Credits: FIA

Giulia Pea