WorldSBK | Catalunya, Superpole Race: Razgatlıoğlu alla Rossi! Sorpasso su Bautista e vittoria all'ultimo

Una Domenica mattina da infarto per il WorldSBK sul circuito del Montmeló. Nella Superpole Race catalana è successo di tutto, con Toprak Razgatlıoğlu in grado di ripetere il successo di Gara 1 a poche ore di distanza. Il turco ha vinto di forza, con un sorpasso mozzafiato all'ultima curva su Álvaro Bautista che ricorda molto quello di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo nel 2009. Andrea Iannone beffa il due volte iridato e si mette 2°, con il #1 a chiudere il podio.

Toprak Razgatlıoğlu soffre ma vince alla sua maniera

Dopo il grande recupero di Gara 1 che ha portato alla prima vittoria con BMW, Toprak Razgatlıoğlu si è ripetuto al Montmeló nella caotica Superpole Race. Il funambolico pilota turco ha vinto alla sua maniera, con manovre al limite dopo una prima parte di corsa in gestione degli pneumatici. Sia il #54 che Álvaro Bautista hanno passato i primi giri a far sfogare gli avversari come i gemelli Lowes e Andrea Iannone, che poi sono leggermente calati nelle ultime tornate. È proprio il #1 di Ducati a prendere la testa della corsa in curva 1 dell'ultimo passaggio, cercando di creare il gap necessario per vincere la prima gara stagionale. Razgatlıoğlu è rimasto alla coda della V4R avversaria e, quando le speranze sembravano finite, il turco ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un attacco mozzafiato all'ultima curva su Bautista. Il turco ha costretto lo spagnolo ad allargare la traiettoria, vincendo la gara. Ad approfittare della bagarre è Andrea Iannone, bravo a sfruttare il varco lasciato libero da Bautista e aggiudicandosi così la piazza d'onore davanti al pari-marca. Giusto ai piedi del podio è Nicolò Bulega, grande protagonista della Superpole Race ma appena fuori dalla lotta per la vittoria nell'ultimo giro.

Alex Lowes porta Kawasaki in top 5, Petrucci e Locatelli a punti

Se i primi quattro si sono staccati nella seconda metà di gara, è Alex Lowes ad aggiudicarsi il duello per la 5ª posizione in una caotica Superpole Race. Il pilota Kawasaki si è dimostrato davvero veloce nelle prime fasi di corsa, probabilmente stressando troppo le coperture Pirelli e dovendo così lottare per posizioni meno nobili rispetto a quelle per il podio. L'inglese precede la seconda BMW di Michael van der Mark, veloce per tutti i 10 giri del Montmeló ma comunque uscito alla distanza. Il secondo pilota BMW ha preceduto i due italiani Danilo Petrucci e Andrea Locatelli, entrambi a punti migliorando così la propria posizione sullo schieramento per Gara 2. A chiudere la zona punti c'è la Yamaha R1 di Remy Gardner, che riesce a beffare sulla linea del traguardo il compagno di box Dominique Aegerter.

Tracollo per Sam Lowes, Rea è solo 13°

Esce sconfitto dalla Superpole Race catalana Sam Lowes, leader nei primi passaggi ma poi affondato. Il rookie Marc VDS deve ancora adattarsi bene all'usura degli pneumatici Pirelli sulla sua Panigale V4R. Dopo le prime fasi di gara garibaldine, l'inglese si è dovuto accontentare del 11° posto sul traguardo davanti a Scott Redding. In 13ª posizione continua il difficile campionato di Jonathan Rea. Il nordirlandese, proprio come ieri in Gara 1, ha allargato parecchio la traiettoria in curva 1 nel primo passaggio, dovendo così continuare ad inseguire per i restanti giri di corsa. Il sei volte iridato si mette alle spalle Axel Bassani e Xavi Vierge, solo 15° e prima Honda al traguardo.

