FIA F3 | Al via a Melbourne la stagione 2025: in Australia debutta la nuova Dallara

A sei mesi di distanza dall'atto finale della scorsa stagione a Monza, torna finalmente la F3, che aprirà il campionato 2025 sul tracciato di Melbourne. Per il terzo anno consecutivo la serie propedeutica alla F1 andrà a fare da contorno al Gran Premio d'Australia, e per la prima volta questo sarà l'evento che aprirà la stagione.

F3 2025, nuove vetture e tanti cambi di sedile

Così come era avvenuto nel 2024 in Formula 2, quest'anno la Formula 3 vedrà l'introduzione di nuove monoposto, sempre fornite da Dallara. Questo è un fattore che potrebbe scombussolare le carte in tavola, andando a modificare le gerarchie tra i team presenti fino allo scorso anno.

Per quanto riguarda i piloti, sono ovviamente molti i cambi di sedile avvicendatisi, e li abbiamo riassunti in QUESTO articolo. L'unico cambiamento riguarda il team AIX, a cui mancava ancora da annunciare il terzo pilota: questo sarà Nikita Bedrin, che già lo scorso anno corse nella squadra tedesca, sempre in F3.

La F3 a Melbourne: ecco tutte le info

Sarà la terza volta che la Formula 3 si recherà in Australia, dopo l'esordio avvenuto nel 2023. Lo scenario sarà il circuito dell'Albert Park, lungo 5278 metri e comprendente 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra. Nonostante le ben quattro zone DRS non è però una pista in cui è facile superare, e la difficoltà principale è data più dalle barriere relativamente vicine in alcuni punti. La Pirelli porterà gomme a mescola Medium a banda gialla.

Il record della pista per la categoria risale al 2023 e appartiene a Gregoire Saucy, che con ART Grand Prix girò in 1:34.405. Lo scorso anno, dopo la prima fila tutta italiana conquistata in qualifica da Leonardo Fornaroli e da Gabriele Minì, a vincere le due gare furono Martinius Stenshorne e Dino Beganovic.

Come e quando seguire le sessioni

Il fuso orario purtroppo costringerà chi vorrà vedere le gare a fare le ore piccole. Le prove libere si disputeranno quando in Italia sarà ancora giovedì sera, alle 22.50, e dureranno 45 minuti. Le qualifiche da 30 minuti saranno invece nel cuore della notte, venerdì alle 4.00. Le due gare saranno poi entrambe nel sabato italiano: all'1.15 ci sarà infatti la Sprint Race da 20 giri (con griglia di partenza basata sul risultato delle qualifiche con inversione dei primi 12), mentre alle 23.00 ci sarà la Feature Race da 23 tornate. Tutte le sessioni saranno visibili su Sky Sport F1.

Alfredo Cirelli