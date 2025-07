MotoGP | GP Germania, FP1: Marc Márquez apre le danze al Sachsenring

La Sassonia è il regno di Marc Márquez: lo spagnolo apre il weekend MotoGP con il primo tempo assoluto in quello che sembra essere solo la prima di una lunga serie di sessioni dominate. Márquez è seguito dalla Yamaha di Jack Miller e la RS-GP di Marco Bezzecchi.

Márquez verso la 12ª

Marc Márquez ha vinto in tutte le salse nel “suo” Sachsenring e in tutte le categorie. Anche nel 2021, quando ancora era in balia dell'infortunio che gli ha stravolto la carriera, Márquez ha trionfato in Germania “senza un braccio”. Nel turno di FP1 il #93 ha fatto il suo, timbrando il miglior crono in 1:20.372 senza nemmeno il bisogno di montare una nuova gomma nel finale di turno come hanno fatto molti colleghi. Per questo motivo la classifica non rispecchia totalmente quelli che sono i valori in campo. Jack Miller ha beneficiato del grip portato dalla gomma nuova ed ha stampato un 1:20.481 che lo proietta in seconda posizione assoluta. A chiudere la top 3 è Marco Bezzecchi, reduce dai due podi conquistati ad Assen. Il riminese di Aprilia paga 315 millesimi dalla vetta.

Zarco 4° con caduta, bene Di Giannantonio

Il Sachsenring ha rivisto una RC213V vagamente competitiva, stando ai risultati delle FP1. Johann Zarco porta Honda in quarta posizione con il crono di 1:20.887 nonostante la caduta in curva 1 di metà turno. Il francese è davanti a Maverick Viñales, unico pilota Tech3 Racing questo weekend visto il forfait per appendicite dato da Enea Bastianini. Sesta posizione per un promettente Fabio Di Giannantonio: il romano di casa Ducati ha condotto un ottimo run su gomme usate, facendo segnare un crono al di sotto del 1'21". Joan Mir, a riprova dell'ottimo salto in avanti fatto da HRC in Germania, è 7°. I due iridati Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia sono rispettivamente 8° e 9°, con la seconda Yamaha targata Prima di Miguel Oliveira a chiudere il gruppo dei migliori dieci. Rientro alle competizioni per Álex Márquez dopo l'intervento subìto alla mano sinistra dopo la caduta di Assen: lo spagnolo, prontamente monitorato dal dottor Ángel Charte, ha chiuso al 14° posto e verrà ufficialmente dichiarato fit per il weekend solo dopo il primo turno di libere. Luca Marini è tornato in azione dopo il terribile incidente in preparazione alla 8h di Suzuka, terminando 17°.

MotoGP | GP Germania: i risultati delle FP1

Valentino Aggio

