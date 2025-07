MotoGP | GP Germania: le parole dei piloti alla vigilia del Sachsenring

Prosegue il viaggio al Nord della MotoGP, che nel weekend farà tappa al Sachsenring per il GP di Germania, undicesimo appuntamento di questa stagione. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, eccezionalmente rapida, a parlare sono stati Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Fabio Quartararo.

Marc Marquez, il super favorito

Dopo un'altra - ennesima - doppietta, Marc Marquez non può che arrivare da assoluto favorito al Sachsenring, circuito dove detiene il maggior numero di vittorie, che però manca ormai dal lontano 2021. Una posizione a cui ormai lo spagnolo è abituato in terra tedesca, ma guai ad abbassare la guardia:

Ogni anno quando arriviamo qui le aspettative sono alte. Proverò a fare del mio meglio, ma devo capire le condizioni della pista, le previsioni meteo e pensare anche alla situazione in Campionato. L'aspetto più importante è fare punti: dovrò essere estremamente concentrato, cercando di fare il massimo senza commettere errori. Negli ultimi due anni sono caduto, quest'anno devo mantenere la calma…

Infine, un pensiero sul connazionale Borja Gomez, il pilota del JuniorGP tragicamente scomparso a seguito di un incidente a Magny-Cours:

Notizie che non vorresti mai leggere. Ci siamo allenati insieme e ho conosciuto suo padre: quando conosci bene qualcuno è ancora peggio, posso solo augurare il meglio alla famiglia. In questi casi le federazioni devono aiutare le famiglie”.

Bezzecchi, outsider di lusso?

Con il morale alle stelle dopo l'incredibile podio di Assen, Marco Bezzecchi arriva al Sachsenring più carico che mai:

Veniamo da un buon momento, ora l’obiettivo è continuare su questa strada. Questa pista è sempre stata buona anche per me, anche se lo spirito è diverso rispetto all’anno scorso. Ma io darò il massimo per essere competitivo.

Non poteva poi mancare un commento sul compagno di box Jorge Martin, tornato in pista a Misano per un test privato dopo il brutto infortunio:

Sarà positivo vederlo tornare in pista. Massimo [Rivola] e l’Aprilia hanno fatto un ottimo lavoro per fargli fare i test, porterà buone informazioni a tutta la fabbrica e spero di imparare qualcosa anche io da lui.

Acosta, calma e sangue freddo

Concentrazione al massimo anche per Pedro Acosta, reduce da un weekend molto positivo in terra olandese, pronto a tornare in pista al Sachsenring:

Dobbiamo restare calmi, vedere il meteo e cercare di fare la nostra gara come ad Assen, dando il massimo. Noi siamo forti con le condizioni difficili.

In chiusura, anche lui ha voluto esprimere la sua opinione sulla morte di Borja Gomez, criticando aspramente e senza mezzi termini l'organizzazione per quanto accaduto:

Lo conosco da quando eravamo ragazzini, è brutto quando ricevi queste notizie. Penso che vedere il campionato proseguire con le gare sia la stata la cosa più irrispettosa possibile. Si dice che lo spettacolo debba continuare, ma bisogna pensare che la vita è più importante.

Quartararo, la caccia alla continuità continua

Chi arriva in Germania a caccia di conferme è senza dubbio Fabio Quartararo, le cui prestazioni al Mugello e ad Assen sono state al di sotto delle aspettative di molti, incluse le sue. Nonostante inizino a vedersi i primi miglioramenti, ciò non basta:

Partire davanti è certamente importante, ma il nostro problema è la continuità. Dobbiamo lavorare sodo sul passo gara ed essere costanti come gli altri costruttori, perché è lì che soffriamo.

A seguire, il francese di Yamaha ha parlato anche dell'attesissimo motore V4 a cui sta lavorando la Casa giapponese, confermando che è solo questione di tempo prima di vederlo in azione:

Testeremo il motore V4 nel test di Misano a settembre: fin qui i commenti sono positivi, ma finché non proverò la moto è solo l’opinione degli ingegneri.

Gli orari del weekend

Piloti e team proseguono nel loro tour europeo con l'undicesimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend al Sachsenring. I motori si accenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 15:00). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00 italiane.

Venerdì 11 luglio

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

15:00 | MotoGP - Practice

Sabato 12 luglio

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP - SPRINT (15 giri)

Domenica 13 luglio

09:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Moto3 - GARA (23 giri)

12:15 | Moto2 - GARA (25 giri)

14:00 | MotoGP - GARA (30 giri)

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Germania: tutte le info e gli orari del Sachsenring