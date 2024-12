FIA F2 | Bortoleto-Hadjar, ultimo atto: guida alla sfida finale di Abu Dhabi

La F2 si prepara al suo ultimo appuntamento stagionale, ad Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina la categoria cadetta disputerà gli ultimi km della stagione 2024, a contorno del GP di Abu Dhabi di F1. Un campionato che deve ancora assegnarsi, perché ci sono ancora ben tre piloti in lotta per il campionato, il ventesimo della GP2/Formula 2, ossia Gabriel Bortoleto (Invicta), Isack Hadjar (Campos) e Paul Aron (Hitech).

Analisi del campionato

Tra Bortoleto e Hadjar c'è appena mezzo punto, 188.5 a 188, il che vuol dire che vincerà il titolo chiunque dei due dovesse fare almeno un punto in più dell'altro. Più distante Aron, a 163, ma galvanizzato dalla sua prima vittoria nella serie in Qatar. L'estone è chiamato, se non a vincere, quantomeno a salire sul podio nella Sprint Race di sabato davanti agli altri due, per arrivare alla Feature Race della domenica ancora qualche chance, cercando anche di rubare punti preziosi facendo la pole o il giro più veloce. Bortoleto e Aron, tra l'altro, si giocano anche il titolo di miglior rookie.

Alle loro spalle c'è un'altra lotta per il quarto posto, interessante più per prestigio che per i punti della Superlicenza, siccome almeno due piloti su tre hanno già il futuro scritto. Zane Maloney ha 140 punti, ma salterà questo appuntamento per correre in Formula E a San Paolo: possono quindi approfittarne Jak Crawford (DAMS) e Andrea Kimi Antonelli (Prema), rispettivamente a 124 e a 113 punti. Maloney verrà sostituito in Rodin dal campione 2024 della Formula 3 Leonardo Fornaroli.

Per quanto riguarda il titolo a squadre, Invicta Racing, con 262.5 punti, ha quasi ipotecato la questione, poiché Campos ha 31.5 punti di ritardo.

Il circuito di Abu Dhabi e gli orari della F2

Il circuito di Abu Dhabi, inaugurato nel 2009, misura 5281 metri, ruota in senso antiorario e conta 16 curve, 8 da entrambi i lati. Non è un circuito in cui è facile superare, nonostante i due lunghi rettilinei e le due zone di DRS, così come neanche l'usura degli pneumatici è molto accentuata: Pirelli porterà infatti gomme Medium e gomme Supersoft. Il record della pista appartiene a Oscar Piastri, che nel 2021 con Prema girò in 1:35.077.

Le prove libere si disputeranno venerdì alle 08.05 del mattino, e dureranno 45 minuti; sempre venerdì ci saranno anche le qualifiche da 30 minuti, alle 12.00. Sabato e domenica saranno invece le giornate dedicate alle gare: la Sprint Race da 23 giri sarà sabato alle 13.15, mentre domenica alle 10.25 ci sarà la Feature Race da 33 giri, che chiuderà la stagione e assegnerà il titolo.

Alfredo Cirelli