FIA F2 | Lusail, Feature Race: vince Aron, Bortoleto e Hadjar a mezzo punto!

Paul Aron ottiene la sua prima vittoria in F2 nella Feature Race Race di Lusail. Il pilota estone di Hitech, neo terzo pilota di Alpine in F1, ha tagliato il traguardo secondo dietro Gabriel Bortoleto, ma una penalità ha portato il brasiliano di Invicta al terzo posto. Della penalità ne giova anche il diretto rivale in campionato di Bortoleto, Isack Hadjar, che chiude così al secondo posto con Campos: ora tra i due contendenti c'è solo mezzo punto di distanza.

Cronaca della gara

Partito dalla pole, Aron si era fatto subito beffare da Bortoleto al via. Nei primi giri sembrava che il brasiliano potesse avviarsi verso una facile vittoria, ma nel momento in cui sono iniziate le soste per lui è arrivato un colpo di sfortuna: durante la girandola dei cambi gomme, infatti, i meccanici di MP Motorsport hanno dato il via libera troppo presto a Richard Verschoor, che ha tamponato così Andrea Kimi Antonelli che sopraggiungeva. L'italiano di Prema ha così danneggiato il braccetto dello sterzo, e ha parcheggiato la vettura nella ghiaia, cosa che ha comportato l'introduzione di una Virtual Safety Car.

Durante la VSC è vietato effettuare il cambio gomme, a meno che il pilota non sia già in corsia box. Bortoleto, che stava rientrando in quel momento, è stato costretto così a scartare bruscamente tagliando l'ingresso della corsia box. Questa manovra gli ha quindi comportato una penalità di cinque secondi, e siccome è rientrato nel gruppo dietro i piloti che dovevano ancora fermarsi, non è mai riuscito ad aprire il gap necessario. Alla fine ha tagliato il traguardo con circa 1.3 secondi di vantaggio su Aron e 4.3 su Hadjar, salvandosi per soli 6 decimi su Oliver Goethe, quarto con MP Motorsport.

L'ordine d'arrivo ci regala così un ultimo round, che si correrà la settimana prossima ad Abu Dhabi, molto teso: tra Bortoleto e Hadjar c'è solo mezzo punto di distacco, a vantaggio del brasiliano. Resta della lotta anche Aron, che conquista il punto del giro veloce e si porta a 25.5 punti di ritardo da Bortoleto.

Buono l'esordio con DAMS di Dino Beganovic, che chiude quinto con ottimi sorpassi. Chiudono la zona punti anche Christian Mansell (Trident), Amaury Cordeel (Hitech), John Bennett (Van Amersfoort), Zane Maloney (Rodin) e Ritomo Miyata (Rodin). Dodicesimo Oliver Bearman con l'altra Prema, penalizzato dalle numerose Safety Car che hanno azzerato la sua strategia inversa di partire con le gomme dure.

Classifiche della Feature Race della F2 a Lusail

Classifica FIA F2: Bortoleto 188.5, Hadjar 188, Aron 163, Maloney 140, Crawford 124.

La Formula 2 tornerà la settimana prossima sul circuito di Abu Dhabi per l'ultimo appuntamento stagionale, dove verrà assegnato il titolo.

Alfredo Cirelli