F1 | Ferrari SF-25, Leclerc e Hamilton: “Vogliamo il titolo”

Al termine del mega evento tenutosi alla O2 Arena di Londra, la Ferrari ha giocato d'anticipo su tutto il mondo della F1, pubblicando le immagini della nuova SF-25. La vettura che scenderà in pista domani mattina si è dunque svelata al grande pubblico nelle sue forme, con tanto bianco sul cofano in omaggio al nuovo sponsor. Tanta la voglia, da parte di Leclerc e Hamilton, di scendere in pista per i test e, poi, per i primi Gran Premi della stagione.

Leclerc: “Il Costruttori è l'obiettivo del team, io voglio il titolo Piloti”

E' un Charles Leclerc in forma e pimpante quello che si è presentato davanti alle telecamere a Londra. Il monegasco sente di avere tra le mani la grande chance, anche trovandosi a fianco un gigante come Hamilton. Charles, da diversi anni faro della Ferrari e simbolo del Cavallino Rampante in F1, vuole finalmente centrare il grande obiettivo, quel campionato Costruttori che, per sua stessa ammissione, è ora alla portata del team. Ma ha anche un altro sogno nel cassetto da coronare: quel titolo Piloti F1 che ora, al volante della Rossa, si sente ormai in grado di ghermire.

Sono estremamente carico per il lancio della SF-25. Ogni anno ce la mettiamo tutta per migliorare e so che la squadra ha lavorato senza sosta per mesi. La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo. Quest'anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori e, personalmente, desidero fortemente il titolo Piloti. In squadra è arrivato Lewis con il quale abbiamo già iniziato a lavorare in maniera molto affiatata e credo che la sua esperienza e il suo approccio differente saranno per me fonte di ispirazione. Mi sento fisicamente e mentalmente molto pronto per affrontare la nuova stagione e non vedo l'ora di calarmi in abitacolo con l’obiettivo di riportare la Scuderia Ferrari HP al vertice.

Hamilton: “Settimane fantastiche, ora voglio andare in pista”

Vedere Lewis Hamilton così genuinamente emozionato per la presentazione di una nuova vettura è qualcosa che fa pensare. L'inglese si troverà per la prima volta in carriera in F1 a pilotare una vettura senza un PU Mercedes, vestito di quel Rosso che da sempre è sinonimo di motorsport. Ha già preso contatto con il team, con quel mondo che per lui sarà tutto da scoprire ancora per un bel po'. Ora si tratta di scendere in pista con la nuova vettura, quella SF-25 che al suo interno si porta tutte le speranze e la voglia di riscatto di un team da troppo tempo lontano dal top del Circus.

Le mie prime settimane come pilota della Scuderia Ferrari HP sono state assolutamente incredibili ed è stato fantastico poter toccare con mano la passione e la dedizione di tutto il team. Per questo l’evento di questa sera con la presentazione della mia prima Ferrari è stato davvero emozionante. È stato fatto un lavoro enorme per essere pronti alla stagione che ci attende e non potremmo essere più determinati nel raggiungere i risultati che vogliamo. Ho iniziato l’anno con tanta aspettativa per questo nuovo capitolo che si apre, e ora sono ancora più energizzato dallo spirito e dalla fiducia di tutti quelli che ho incontrato nell'ultimo mese. Non potrei essere più orgoglioso di essere parte di questa avventura insieme a loro. Non vedo l'ora di scendere in pista con Charles, spingerci a vicenda e fare tutto il possibile per portare il team al vertice

Domani lo Shakedown a Fiorano, poi tutti i team partiranno alla volta di Sakhir. Lì avremo le idee più chiare sui valori in campo; per ora, godiamoci la grande attesa, anche con le immagini della nuova Ferrari, nata con il solo obiettivo di vincere.

Nicola Saglia