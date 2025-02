F1 | Presentazione Campionato 2025 a Londra: la diretta

Ecco che la presentazione viene affidata all'attore londinese Jack Whitehall. Come contorno vedremo un insolito tratto d'unione tra la quota europea/britannica e quella statunitense della F1 con ospiti musicali tra i quali spiccano i redivivi Take That (sì…la boyband inglese dei primi Anni Novanta) e Kane Brown (astro della musica country americana).