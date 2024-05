FIA F2 | Montecarlo, qualifiche: Verschoor conquista la pole, 7° Antonelli

Richard Verschoor conquista la pole position per la Feature Race di domenica di F2 a Montecarlo. L'olandese di Trident ha chiuso al comando nel primo gruppo di qualifica con un crono sufficiente da permettergli di non essere battuto nella seconda batteria, nella quale a primeggiare è stato Victor Martins (ART Grand Prix), secondo assoluto.

La classifica delle qualifiche della F2 a Montecarlo

Verschoor è stato il più rapido con un tempo di 1:21.283, appena 27 millesimi meglio di Martins, che sarà quindi costretto a partirgli al fianco. Con i due punti conquistati, il pilota della Trident sale dal sedicesimo al dodicesimo posto in classifica del campionato.

Sarà Isack Hadjar (Campos), secondo nel Gruppo A, a scattare terzo, a fianco di Paul Aron (Hitech), secondo nel Gruppo B. Terza fila poi per Franco Colapinto (MP Motorsport) e Roman Stanek (Trident), mentre settimo è Andrea Kimi Antonelli con la Prema. L'italiano, dopo un inizio di qualifica complicato (in cui è stato anche ostacolato da Correa), si è portato con un colpo di reni quarto nel gruppo. Domani partirà dalla quarta posizione con l'inversione della griglia.

Al fianco di Antonelli ci sarà Dennis Hauger (MP Motorsport), mentre chiudono la top 10 Gabriel Bortoleto (Invicta) e Taylor Barnard (AIX). Questa, invertita, sarà la prima fila della Sprint Race domani.

Sesta fila poi per Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort) e un ancora deludente Oliver Bearman (Prema), davanti a Juan Manuel Correa (DAMS), il quale è sotto investigazione per aver ostacolato Antonelli, e il leader del campionato Zane Maloney (Rodin), che sorprendentemente scatterà solo quattordicesimo.

Chiudono lo schieramento Zak O'Sullivan (ART), Kush Maini (Invicta), Amaury Cordeel (Hitech), Jak Crawford (DAMS), Joshua Durksen (AIX), Pepe Marti (Campos), Ritomo Miyata (Rodin) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort). Gli ultimi due non hanno concluso la sessione, il primo per un guasto sotto al tunnel (che ha anche provocato un momento molto pericoloso con Hadjar), e il secondo per un incidente alla Santa Devota.

I tempi

Il gruppo A delle qualifiche di Montecarlo di F2 (posizioni dispari). © FIA

Il gruppo B delle qualifiche di Montecarlo di F2 (posizioni pari). © FIA

Domani via della Sprint Race alle 14:15.

Alfredo Cirelli