F1 | GP Cina, Sprint Race: Verstappen vince davanti a Hamilton

Max Verstappen vince la Sprint Race del GP della Cina di F1. Il pilota olandese della Red Bull ha vinto con circa 12 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton, che dopo un ottima partenza che l'aveva visto andare al comando ha dovuto cedere nei confronti del suo vecchio rivale. Terzo è Sergio Perez, che ha approfittato nel finale di un duello tutto spagnolo tra Alonso e Sainz per guadagnarsi il podio.

Le due Ferrari chiudono al quarto posto con Leclerc e al quinto con Sainz, protagonisti anche di un acceso duello nel finale di gara. A fine gara il monegasco si è aperto in radio, lamentandosi di come il compagno di squadra “Lotti più con me che con gli altri”. Norris, partito dalla pole, chiude solo sesto dopo una partenza sbagliata, mentre chiudono la zona punti Piastri e Russell.

Cronaca della gara

Dopo la qualifica Sprint di ieri partono dalla prima fila Norris e Hamilton, seguiti da Alonso e Verstappen. Al via Hamilton è cattivissimo, affiancando Norris che in curva 1 allarga finendo fuori pista e tornando solo dietro Leclerc. Hamilton si ritrova così al comando seguito da Alonso, mentre alle loro spalle Sainz è il più arrembante nei confronti di Verstappen: l'olandese, dopo un paio di giri in difficoltà a causa di qualche problema alla batteria, riesce a scrollarsi di dosso lo spagnolo, mettendosi a caccia di Alonso.

Al settimo giro l'olandese passa Alonso, salendo così in seconda posizione. In due passaggi rimonta su Hamilton, superandolo al termine del lungo rettilineo per portarsi al comando. Una volta superato Hamilton il campione del mondo in carica inizia ad avere un ritmo ingiocabile per gli altri, eliminando di fatto ogni velleità di vittoria per gli altri.

Alle spalle del duo di testa si crea un trenino in lotta per la terza posizione, che vede Alonso, Sainz, Perez, Leclerc e Norris. Il pilota dell'Aston Martin, nonostante la mancanza del DRS, riesce ad avere un'ottima trazione in uscita di curva, soprattutto alla 13 prima del lungo rettilineo, che gli permette di resistere ai piloti alle sue spalle.

La difesa dura fino al giro 16, quando Sainz attacca veementemente il connazionale: i due spagnoli entrano in bagarre, e di questo ne approfitta Perez, che passa entrambi per salire in terza posizione. Sainz perde poi anche la posizione nei confronti di Leclerc dopo un duello molto acceso, mentre ad Alonso va addirittura peggio, con una foratura alla gomma anteriore destra che lo costringe al ritiro. Negli ultimi due giri Norris prova a passare Sainz, senza però riuscirci.

Le classifiche della Sprint Race del GP della Cina di F1

La classifica della Sprint Race del GP di Cina © F1

La vittoria nella Sprint Race fa salire Verstappen a 85 punti, seguito da Perez a 70, Leclerc a 64, Sainz a 59 e Norris a 40. In classifica costruttori la Red Bull si porta a 155 lunghezze, con Ferrari a 129 e McLaren a 74. Adesso l'appuntamento è con le qualifiche per la gara, previste alle 9 del mattino.

Alfredo Cirelli