F1 | Ecco la prima del 2025: McLaren in pista con la MCL39

A pochi giorni dal maxi evento di Londra abbiamo in pista la prima monoposto di Formula 1 per il 2025. La McLaren ha fatto debuttare a Silverstone la MCL39, la vettura con cui Lando Norris ed Oscar Piastri saranno chiamati a difendere il titolo Costruttori conquistato l'anno scorso e a lottare per il Mondiale Piloti, con una livrea camo dalle forme geometriche in attesa dei colori ufficiali che verranno svelati all'O2 il 18 febbraio.

Le prime immagini della MCL39 e le dichiarazioni di Brown e Stella

Norris e Piastri si sono divisi il volante della nuova monoposto di Woking, girando con le gomme full wet in una sessione di filming day (200 chilometri massimo, da regolamento) che è servito al team e ai suoi piloti per prepararsi al meglio per la nuova stagione. Vietato dunque riposare sugli allori, soprattutto per il CEO della scuderia britannica Zak Brown che si aspetta una lotta ancora più serrata in ogni zona della griglia quest'anno:

Dobbiamo essere realisti e aspettarci progressi da parte di ogni team durante l'inverno. Lo scorso anno ha messo in risalto proprio quanto la griglia sia ravvicinata, il che è una cosa ottima per lo sport. Crediamo di avere fatto altri passi in avanti rispetto alla MCL38, ma non sapremo con certezza dove saremo finché non inizieranno le qualifiche in Australia. Siamo un team che non smette mai di correre e daremo tutto per riportare entrambi i Mondiali a Woking.

Nonostante l'uso della livrea camo per nascondere i dettagli tecnici, la McLaren MCL39 presenta alcune differenze “invisibili” all'occhio nudo rispetto la MCL38: parliamo soprattutto delle pance con sidepods “gonfiati”, degli specchieti con un nuovo profilo alare e di un airscope allargato nei side inlets. Piccole modifiche che possono dire tutto o nulla data la storia recente delle ultime preseason, ma che fanno comunque parte di un 2025 che sarà di transizione per tutti i team in attesa dei cambi regolamentari del 2026.

Questo significherà per il team principal Andrea Stella un Campionato del Mondo molto lungo e combattuto per il 2025:

Anche se abbiamo finito lo scorso anno da campioni, il 2024 ha messo in luce quanto competitiva sia diventata la griglia, e ciò verrà portato avanti nel Mondiale di quest'anno. Per questo dobbiamo rimanere concentrati nel competere davanti, si prospetta un anno eccitante ma molto impegnativo. Il team ha lavorato molto duramente per prepararsi al meglio possibile per l'inizio di stagione e a loro va il mio ringraziamento, oltre che ai colleghi di Mercedes HPP per la loro continua collaborazione. Abbiamo imparato molto dalle battaglie che abbiamo avuto lo scorso anno e le useremo per spingere verso il nostro obiettivo. Ora concentreremo il lavoro sul massimizzare il nostro tempo nei test prima di scendere in pista competitivamente in Australia.

Norris: “Mondiale più competitivo che mai”, Piastri: “Arriviamo al 2025 con grande slancio”

Stessa lunghezza d'onda per i piloti McLaren che, tra l'eccitazione per la nuova stagione, sanno di non potersi riposare se vorranno riconfermarsi in cima. Per Lando Norris l'obiettivo, anche se non dichiarato, rimane quello di vincere entrambi i Mondiali con la monoposto arancio papaya:

Grazie a tutto il team per averci fatto arrivare a questo punto. È eccitante salire a bordo della MCL39 per la prima volta e vedere cosa può fare in pista prima dei test preseason in Bahrain. Inoltre è bello usare la livrea camo per mostrare qualcosa di diverso in vista della nostra presentazione completa all'evento F1 75. Quest'anno sarà più competitivo che mai e avremo molto lavoro da fare per difendere il titolo costruttori e puntare a quello piloti allo stesso tempo. Non vediamo l'ora di scendere in pista in Bahrain in attesa del nostro debutto competitivo in Australia e vedere dove siamo rispetto agli altri team. Si prospetta una stagione molto eccitante.

Dal lato di Oscar Piastri, invece, il desiderio è quello di conquistare altre vittorie e di continuare così il trend di crescita iniziato nel 2023 con la Sprint in Qatar e proseguita nel 2024 con i successi nei GP Ungheria ed Azerbaijan:

Ho lavorato duramente nella off-season per assicurarmi che fossi pronto per la stagione che sta per cominciare. I margini al top saranno incredibilmente ristretti ma sono eccitato dalla crescita che ho avuto dopo due stagioni in questo sport. Vincere dei Gran Premi così presto nella carriera mi ha dato il sapore del successo e lo voglio ancora di più. Come team arriviamo al 2025 con grande slancio dopo l'anno brillante del 2024. Un enorme grazie infine a tutti i membri alla base e a bordo pista per tutto il duro lavoro che è stato fatto finora.

