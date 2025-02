F1 | Ecco tutte le date delle presentazioni delle nuove monoposto

Il 2025 della F1 si prepara ad essere un anno di grande spettacolo, non solo in pista ma anche fuori. In vista dei test pre-stagione in Bahrain, i vari team presenteranno le loro nuove monoposto in eventi sia digitali sia dal vivo: oltre alla tradizionale introduzione singola delle varie macchine, quest'anno avremo anche la tanto attesa e chiacchierata presentazione all'O2 Arena di Londra per i 75 anni del campionato. Sarà un evento della durata di due ore (comincerà alle ore 21 in Italia) dove i vari piloti e team principal di tutte e dieci le squadre potranno esprimere le loro opinioni, mentre verranno presentate le nuove macchine. A tal proposito, ecco un tasto dolente dell'evento: a Londra non verrà mostrata nessuna monoposto del 2025, ma solo auto da mostra con le nuove livree. Oltre all'evento principale e a tutto l'intrattenimento che verrà realizzato intorno, gli appassionati degli aspetti tecnici rimarranno a bocca asciutta dovendo aspettare le varie presentazioni digitali e gli shakedown.

Le date da segnare

credits: F1

Ecco, quindi, il calendario delle date confermate delle varie presentazioni e degli shakedown:

14 febbraio: la Williams presenterà la nuova FW47 in un evento digitale con una livrea “dedicata all’occasione” (quella ufficiale verrà presentata il 18 febbraio).

16 febbraio: la Haas sta pensando ad un probabile shakedown a porte chiuse a Silverstone per la VF-25. Inoltre, potrebbe avvenire la stessa cosa per la Kick Sauber C45 a Barcellona.

17 febbraio: la Racing Bulls scenderà in pista ad Imola con la nuova VCARB02, ma con una livrea diversa da quella che vedremo il 18 febbraio.

18 febbraio: il giorno del lancio ufficiale della stagione all’O2 Arena di Londra. Subito dopo l'evento la Ferrari presenterà la sua SF-25, scendendo poi in pista a Fiorano il giorno seguente.

23 febbraio: l’Aston Martin ha prenotato il giorno per la presentazione della AMR25 in un evento digitale, con uno shakedown il giorno successivo in Bahrain.

24 febbraio: sarà il turno della W16 della Mercedes con un evento digitale, prima di scendere in pista il giorno successivo in Bahrain.

25 febbraio: giorno di shakedown per la Red Bull Racing in Bahrain, che comunque avrà già presentato la livrea della RB21 all’evento del 18 febbraio.

26-28 febbraio: test pre-stagionali in Bahrain.

Nulla di confermato ancora per McLaren e Alpine, che vedremo ugualmente il 18 febbraio durante l'evento a Londra.

Cosa aspettarsi

Dal silenzio mediatico di alcuni team ci si può aspettare veramente di tutto. Il CEO della McLaren Zak Brown ha parlato di “audaci innovazioni aerodinamiche” per la nuova MCL39, con un probabile grande cambiamento visivo. La Red Bull rimane un grande fattore sorpresa: dopo la RB19 completamente diversa dalle aspettative, è meglio non abbassare la guardia. La Ferrari adotterà una nuova sospensione anteriore a pullrod per migliorare l’aerodinamica, ma non verrà invece configurata sulla Haas che continuerà con quella del 2024. Gli aggiornamenti per il nuovo fondo saranno fondamentali, ma potremo vederli solo se durante i test si avrà una macchina da aggiustare per uno schianto. Infine, i sidepod laterali potrebbero portare ulteriori cambiamenti visivi ed estetici per migliorare il flusso d’aria.

Il calendario di febbraio (in aggiornamento)

TEAM PRESENTAZIONE SHAKEDOWN Red Bull Racing RB21 25 febbraio (Bahrain) Ferrari SF-25 18 febbraio 19 febbraio (Fiorano) McLaren MCL39 Mercedes W16 24 febbraio 25 febbraio (Bahrain) Aston Martin AMR25 23 febbraio 24 febbraio (Bahrain) Alpine A525 Haas VF-25 16 febbraio (Silverstone) Racing Bulls VCARB02 17 febbraio (Imola) Williams FW47 14 febbraio Kick Sauber C45 16 febbraio (Barcellona) O2 Arena, Londra 18 febbraio ///

Lara Amerio