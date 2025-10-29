F1 | GP Messico: Bortoleto ritrova la fiducia in vista di Interlagos

Gabriel Bortoleto torna a punti nel Gran Premio del Messico, con un’incoraggiante decima posizione. L’attenzione ai rookie nell’ultima gara è stata monopolizzata dalla straordinaria prestazione di Oliver Bearman, ma ai margini della zona punti il pilota brasiliano ha ritrovato la top 10 che gli mancava da qualche gara. Se poco prima della pausa estiva Bortoleto aveva convinto portando a casa punti importanti nel Gran Premio dell’Austria, del Belgio e dell’Ungheria, negli ultimi due appuntamenti gli è mancata quella brillantezza a cui ci aveva abituato. Cosa è cambiato?

Un weekend in salita e la rimonta in gara

Anche il weekend messicano non sembrava essere partito nel migliore dei modi; Bortoleto non è riuscito ad andare oltre la sedicesima piazza in qualifica, perdendo anche il confronto diretto con il compagno di squadra Nico Hulkenberg.

In gara, invece, il pilota brasiliano ha dimostrato di avere un’ottimo passo. Dopo una bella partenza che lo ha visto salire in tredicesima posizione, ha anche sorpassato in pista la Williams di Carlos Sainz. Nel finale è stato poi protagonista di un bel duello con Isaack Hadjar, andando a prendere di forza la decima posizione.

Nel complesso, sono soddisfatto del risultato di oggi, partire dalla sedicesima posizione e finire a punti dimostra la forza del nostro ritmo di gara e l’ottima strategia del team. Ho avuto una buona partenza, ho effettuato alcuni sorpassi in pista e abbiamo gestito bene le gomme durante tutta la gara. Dopo una qualifica difficile, questa rimonta significa molto. Dimostra che non molliamo mai: abbiamo continuato a spingere e questo ha dato i suoi frutti. Ora sono davvero entusiasta di andare in Brasile per la mia prima gara di casa in Formula 1. Nessuna pressione, sono solo orgoglioso di andarci dopo un weekend così positivo.

Credits: Stake F1 Team MediaHub

Punti preziosi

Meno fortunato è stato l’altro pilota Sauber, Nico Hulkenberg. La sua qualifica gli ha permesso di partire tredicesimo, ma un problema alla sua monoposto – arrivato già nel giro di formazione- lo ha costretto al ritiro nel corso del venticinquesimo giro.

Oggi è stata ovviamente una giornata molto difficile. Abbiamo avuto problemi di potenza fin dal giro di formazione, il che ha praticamente concluso la nostra gara prima ancora che iniziasse. Tuttavia, siamo riusciti a portare a casa un punto con Gabi, che è meglio di niente. Nel complesso, è stato un weekend deludente, ma lavoreremo sodo per capire cosa è andato storto e reagiremo in Brasile.

Bortoleto ha quindi portato a casa un punto importante sia per lui, sia per il team. La Sauber questo weekend ha perso la posizione in favore della Haas, ma questo punto la tiene in lotta per l’ottava posizione. Mentre il pilota brasiliano si è portato ad una sola lunghezza da Pierre Gasly in classifica piloti.

Verso il Brasile

Bortoleto ha quindi chiuso il Gran Premio del Messico con una performance positiva, dimostrando di aver ritrovato ritmo e fiducia. Adesso, con la gara di casa ad Interlagos all’orizzonte, Gabriel avrà l’occasione di sfruttare questa ritrovata fiducia e mettersi in mostra davanti ai suoi tifosi, pronto a confermare quanto visto in Messico.

Simone Cigna