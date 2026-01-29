WorldSBK | Test Portimão: ancora pioggia, ancora Bulega

Purtroppo questo gennaio ha deciso che della Superbike non avrà pietà. Anche questa due giorni di test per il WorldSBK in quel di Portimão è terminata con pochissimi giri all’attivo e con una pista che non si è mai asciugata veramente. Anche il vento forte non ha aiutato i piloti, lasciando come unica alternativa il provare soluzioni in queste condizioni men che perfette.

BULEGA ALL WEATHER

Per Niccolò Bulega questo problema non è stato comunque determinante, dato che porta a casa il miglior crono anche in quel di Portimão dopo aver portato lo stesso risultato (con medesime condizioni) anche da Jerez. Ad onor del vero questa volta anche Iker Lecuona non è stato da meno, con meno di 4 centesimi di distacco dal 1’59”144 stampato dal ben più esperto compagno. In Ducati prosegue il lavoro sulla nuova V4R, prima con forcellone bibraccio dai tempi del 999.

BMW CAMBIA LOCATION

Per BMW la beffa è stata doppia: oltre a dover rivalutare la sessione di test (e spostarsi dal Portogallo a Valencia, dove questa mattina hanno girato), la squadra tedesca ha anche dovuto cambiare la location del lancio dei colori 2026, avvenuta appunto in terra Spagnola. Per Petrucci e Oliveira qualche giro sull’asciutto è stato decisamente importante, anche sei il circuito di Valencia non fa parte del calendario della SBK. Rimandato quindi il confronto diretto a Phillip Island, dove le moto saranno spedite a stretto giro.

DIXON E SURRA A DISTANZA

Ovviamente il duo Ducati non era il solo in pista. Jake Dixon ha provato due versioni della CBR totalizzando 30 passaggi tra entrambe le moto, chiudendo a poco meno di un secondo dal best lap di giornata. Ottimo anche l’inizio di Surra, a meno di un decimo da Dixon e a buon punto con l’adattamento alla Panigale del team Motocorsa. Bimota ha preferito schierare il solo tester Xavi Fores, mentre per Barni solamente Yari Montella ha preso parte a questa sessione. Appuntamento con tempi utili quindi rimandato a Phillip Island, il 16 e 17 febbraio.

Fonte: Livetiming Portimao

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WorldSBK | Pioggia protagonista a Portimao, svetta Gerloff nella prima giornata di test

