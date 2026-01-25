IMSA | Rolex 24: Porsche cala il tris a Daytona

Felipe Nasr/Julien Andlauer/Laurin Heinrich vincono con Porsche Penske Motorsport la 64ma edizione della Rolex 24 at Daytona, prima tappa dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Terza storica affermazione per il marchio tedesco dopo una spettacolare bagarre fino all'ultimo giro contro la Cadillac #31 Whelen Engineering di Earl Bamber/Jack Aiten/Frederik Vesti/Connor Zilisch

In GT festeggiano Connor De Phillippi/Neil Verhagen/Max Hesse/Dan Harper (Paul Miller Racing BMW #1) e Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje/Lucas Auer (Winward Racing Mercedes #57), rispettivamente in GTD PRO e GTD

Rolex 24 Daytona, che emozioni prima della bandiera a scacchi!

Jack Aitken (Whelen Cadillac #31) ha tentato nel finale di mettere in crisi le due Porsche ufficiali. L'inglese si è trovato dopo l'ultimo passaggio in pit road negli scarichi della Porsche #7, affidata per l'ultimo stint a Felipe Nasr.

Il brasiliano ed il #31 dello schieramento si sono contesi il successo, mentre Kevin Estre (Porsche #6) ha difeso alla perfezione l'ultimo gradino del podio dalle BMW di Dries Vanthoor #24 e Marco Wittmann #25.

Il finale è stato incredibile con Aitken che più volte ha lottato contro Nasr. I danni alla 963 #6, riportati in seguito ad un contatto ad inizio corsa, hanno invece regalato il podio alla BMW #24 di Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Robin Frijns/René Rast.

Felipe Nasr ottiene la terza gioia nella Rolex 24 dopo i risultati del 2024 e del 2025, la prima per Julien Andlauer e Laurin Heinrich. Niente da fare per la Cadillac #31 Whelen Engineering, presente con Earl Bamber/Jack Aiten/Frederik Vesti/Connor Zilisch in seconda posizione ad un solo secondo e mezzo dalla vetta.

La Porsche #6 ha completato in quarta piazza davanti Acura #93 Meyer Shank Racing ed alla Cadillac #40 Wayne Taylor Racing. Niente da fare invece per la Cadillac #10 Wayne Taylor Racing, out nelle battute finali con problemi al motore. Completano nell'ordine la classe GTP JDC-Miller Motorsports Porsche #85, BMW #25 e l’Acura #60.

Rolex 24 Daytona LMP2: dal fondo alla vittoria per CrowdStrike Racing by APR

Pesantissima affermazione a Daytona per George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery/Alex Quinn. CrowdStrike Racing by APR #04 festeggia in Florida battendo Jeremy Clarke/Tom Dillmann/Bijoy Garg/Antonio Felix Da Costa #43 e Nick Cassidy/Georgios Kolovos/Nolan Siegel/Jakub Śmiechowski #434.

Una sosta extra nel finale per i vincitori non ha cambiato le carte in tavola. Le due ORECA di Inter Europol Competition hanno completato davanti a United Autosports USA #22 ed AO Racing #99.

CrowdStrike Racing by APR vince in rimonta. L'ORECA #04 era rimasta coinvolta nel crash di inizio evento che ha danneggiato diverse LMP2.

GTD PRO: BMW contro tutti

BMW e Paul Miller Racing portano a casa il Rolex che spetta al vincitore della 24h di Daytona. Dan Harper, Connor De Phillippi, Max Hesse e Neil Verhagen sono stati perfetti nel finale, abili ad allungare sulle due Mercedes rimaste in pista: la #75 di 75 Express Racing e la #48 Winward Racing.

Kenny Habul/Chaz Mostert/Will Power/Maro Engel e Jason Hart/Maxime Martin/Luca Stolz/Scott Noble sono riusciti ad imporsi sulla Chevy #4 e sulla Porsche #911 Manthey, a lungo in vetta nonostante un inizio difficile di evento.

Pfaff Motorsport Lamborghini #9, Ford #65 e la Ferrari #033 Triarsi Competizione chiudono nell'ordine, mentre è arrivata molto indietro la Chevy #3, limitata da un danno alla sospensione destra.

Win…for Winward Racing in GTD

Winward Racing vince in GTD a Daytona con Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje/Lucas Auer. La Mercedes #57, campione GTD 2024 e 2025, inizia alla grande il 2026 dopo una spettacolare lotta fino all'ultimo giro contro l'Aston Martin #44 Magnus Racing di Andy Lally/John Potter/Spencer Pumpelly/Nicki Thiim.

Thiim ha provato in ogni modo a superare Ellis, una missione non riuscita. La coppia ha regolato l'Aston #27 Heart of Racing di Eduardo Barrichello/Tom Gamble/Mattia Drudi/Zach Robichon.

13 Motorsports Chevy #13, AF Corse USA Ferrari #21, Lone Star Racing Mercedes #80 e Triarsi Competizione Ferrari #023 hanno completato a debita distanza la prima competizione dell'anno per quanto riguarda l'IMSA WTSC.

Cala il sipario sulla Rolex 24 at Daytona 2026, appuntamento a metà marzo dal Sebring International Raceway per la seconda tappa dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini