MotoGP | Esplode il mercato piloti: Quartararo in Honda, Martin verso Yamaha

Proprio in contemporanea con la riaccensione dei motori a Sepang, dove ha avuto luogo la prima delle tre giornate in programma per lo shakedown, il mercato piloti della MotoGP si accende con un doppio colpo a sorpresa. Secondo indiscrezioni raccolte da Motorsport.com, Fabio Quartararo sarebbe infatti in procinto di trasferirsi in Honda per le stagioni 2027 e 2028, con Jorge Martin destinato a prendere il suo posto in Yamaha.

Con numerose voci che si rincorrono da diverse settimane, il mercato piloti della MotoGP appare da tempo in perenne ebollizione, anche in vista del cambio regolamentare che dalla stagione 2027 inaugurerà il nuovo ciclo tecnico della classe regina. Ma proprio al termine della prima giornata sul tracciato malese, una doppia “bomba” appare destinata a scuotere gli equilibri dello scacchiere, promettendo di regalare un 2026 all'insegna dei…separati in casa.

Quartararo verso Honda: pronto un accordo biennale

Prima è arrivata la notizia secondo cui Fabio Quartararo starebbe finalizzando il suo accordo con Honda per le prossime due stagioni. “El Diablo”, ormai da tempo insoddisfatto del pacchetto tecnico a propria disposizione, era chiaramente in cerca di una nuova sfida dopo la lunga avventura trascorsa in Yamaha, che gli è valsa (oltre alla conquista del titolo mondiale MotoGP nel 2021) un totale di 11 vittorie e 21 pole position. Una scelta dettata anche dal cambio al vertice tecnico della struttura, con Lin Jarvis che ha fine 2024 ha lasciato la guida gestionale a Paolo Pavesio, senza portare a detta dello stesso Quartararo i benefici auspicati che lo avevano convinto a porre la firma sul rinnovo. In più, vi è anche la componente economica, dal momento in cui Honda evidentemente è riuscita a soddisfare le richieste di un pilota che non aveva intenzione di ridursi l'ingaggio, e che al contempo può mettere sul piatto interessanti prospettive di sviluppo e crescita a medio termine. Al punto che, dopo i contatti avuti con Marc Marquez (il quale avrebbe sembrerebbe in procinto di rinnovare con Ducati per altri due anni), la Casa di Iwata ha scelto di non perdere tempo e di puntare forte sul 26enne francese per il proprio rilancio.

Credits: Aprilia Racing

Martin lascia Aprilia e si accasa in Yamaha?

Nemmeno il tempo di domandarsi chi avrebbe potuto prendere il suo posto in Yamaha che, sempre dalle colonne di Motorsport, è arrivata la seconda notizia di giornata: ovvero l'accordo (la cui definizione sarebbe ai dettagli, secondo quanto riportato) che porterebbe Jorge Martin in Yamaha per le stagioni 2027 e 2028. Una mossa, per certi versi, ancor più a sorpresa rispetto a quella di Quartararo, visto che proprio il pilota spagnolo era stato più volte accostato nel recente passato alla stessa Honda. Una volta appreso della scelta da parte di quest'ultima di puntare su Quartararo, il management del campione del mondo 2024 non avrebbe perso tempo, ponendo le basi per definire una trattativa già in piedi da diverse settimane. Del resto, le parole di Massimo Rivola alla recente presentazione Aprilia erano state piuttosto eloquenti a proposito delle “tentazioni” rappresentate dalle Case giapponesi sui propri piloti, ma forse sarebbe stato lecito quantomeno attendere l'inizio della nuova stagione per concretizzare delle mosse che potrebbero avere importanti ripercussioni anche sull'annata che si appresta a scattare.

Gli altri movimenti: da Acosta a…Bagnaia

Una doppia “bomba” di mercato che, qualora venisse ufficializzata, porterebbe ad un effetto domino in grado di coinvolgere facilmente altre pedine dello scacchiere MotoGP. Da un Pedro Acosta che guarda con interesse verso la Ducati per affiancare Marquez (e che verrebbe sostituito da Maverick Vinales, quest'ultimo promosso dal team Tech3, in sella alla KTM Factory), sino ad un Pecco Bagnaia in cerca di rilancio, il quale potrebbe salutare Borgo Panigale per intraprendere una nuova sfida: magari proprio dalle parti di Noale?

Marco Privitera