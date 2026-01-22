WorldSBK | Test Jerez day-2: Bulega, Lowes e Vierge i più veloci

Dopo un day-1 utile solamente a fare conoscenza sul bagnato con le moto, il WorldSBK è sceso nuovamente in pista a Jerez per l’ultima giornata di test. Tempi ancora molto lontani dal passo di ottobre, ma Niccolò Bulega ha immediatamente preso il comando della lista dei tempi, iniziando a lavorare sul titolo 2026.

7 IN MENO DI UN SECONDO

La mattinata purtroppo è stata scartata dato lo stato ancora men che perfetto della pista (e le temperature basse). Nel pomeriggio il mondiale SBK è tornato a calcare la pista di Jerez, e Niccolò Bulega è riuscito a stampare un 1’39”331 che gli è valso il best lap dei due giorni. Lo stesso Niccolò ha girato in 36”6 nella Superpole di ottobre, dando il metro di quanto la pista fosse poco praticabile, ma questa volta i distacchi sono stati molto più piccoli. Alex Lowes ha fermato il cronometro a un decimo da Bulega, Vierge e Sam Lowes a 4 decimi, Van Der Mark a 5, Lecuona a 6 e Axel Bassani a sette. Simbolo di un equilibrio che potrebbe far sperare bene per alcune battaglie che potremmo vedere quest’anno.

GIORNATA DIFFICILE PER BMW E HONDA

Al contrario di ieri, oggi Danilo Petrucci si è limitato a 19 tornate, chiudendo a un secondo e mezzo dalla vetta e cedendo il passo a Miguel Oliveira, a sua volta a 1.1 dalla Ducati. Ampio è il distacco anche per le CBR ufficiali, con Jonathan Rea in quanto tester ad essere il migliore del lotto a 1.111 da Bulega, tempo di soli 8 millesimi migliore di quello di Jake Dixon. Manca ancora l’annuncio su chi sostituirà Chantra, infortunato e assente per il round di Phillip Island.

IN SSP OETTL DETTA IL PASSO

Giornata intensa per Philipp Oettl, che con la sua Ducati Supersport stampa il miglior crono di categoria. Il suo 1’42”931 è mezzo secondo meglio del tempo di Jeremy Alcoba, primo inseguitore con la Kawasaki 636. Si mette in coda Matteo Ferrari a due decimi dallo spagnolo, seguito da Cardelus a +0.2. Più in ritardo Dominique Aegerter, che deve tornare ad adattare il suo stile di guida a una Supersport. Prossimo appuntamento con i test della SBK a Portimao, 28 e 29 gennaio.

Alex Dibisceglia

